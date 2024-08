Calendario atletica oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 1° agosto, tv, streaming, italiani in gara

Oggi giovedì 1° agosto incominciano le gare di atletica leggera alle Olimpiadi di Parigi 2024. Inizia l’avventura della Regina degli Sport in questa edizione dei Giochi, ad aprire il programma saranno due prove su strade: le attesissime 20 km di marcia, due delle gare di riferimento per il panorama tricolore. Si preannuncia grande spettacolo nella capitale francese, con una lotta stellare tra diverse atleti di punta che andranno a caccia delle medaglie.

L’Italia si presenterà con enormi ambizioni a questo appuntamento, visto che potrà fare affidamento sui due Campioni Olimpico di Tokyo 2020: Antonella Palmisano e Massimo Stano. La pugliese ha vinto gli Europei a Roma e sembra essere in forma per fronteggiare la peruviana Kimberly Garcia, la spagnola Maria Perez e una concorrenza stellare. Il suo corregionale ha recuperato dall’infortunio accusato ai Mondiali a squadre, l’auspicio è che sia in forma per sfidare lo svedese Perseus Karlstroem, lo spagnolo Alvaro Martin e i giapponesi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di atletica previste oggi giovedì 1° agosto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD, Eurosport 1, Eurosport 2, canali Sky Sport dal 251 al 257; diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ATLETICA OLIMPIADI 2024 OGGI

Giovedì 1° agosto

07.30 20 km di marcia maschile

09.20 20 km di marcia femminile

ITALIANI IN GARA OGGI ATLETICA OLIMPIADI 2024

07.30 20 km di marcia maschile: Massimo Stano, Francesco Fortunato, Riccardo Orsoni

09.20 20 km di marcia femminile: Antonella Palmisano, Valentina Trapletti, Eleonora Giorgi

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.