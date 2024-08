Calcio, l’Egitto beffa il Paraguay ai rigori e stacca il pass per la semifinale alle Olimpiadi

L’Egitto la spunta ai calci di rigore contro il Paraguay nel terzo quarto di finale delle Olimpiadi di Parigi 2024 per il torneo di calcio maschile! I nord-africani riescono a pareggiare i conti all’88’ dopo essere andati sotto nel secondo tempo (0-1), senza però riuscire a trovare il guizzo nei 120’ tra regolamentari e supplementari con la partita decisa quindi dagli undici metri. Ora attendono di sapere l’avversaria tra la Francia padrona di casa e l’Argentina, con le due squadre in campo in questi minuti.

Primo tempo equilibrato, con le due squadre che provano a punzecchiarsi a vicenda senza che però nessuna riesca a mandare il pallone in fondo alla rete. Mahmoud Saber si divora un gol al 31’ grazie alla parata di Roberto Fernandez, con Marcelo Perez che al 45’ provoca qualche brivido alla retroguardia egiziana con il rasoterra. Dopo sei minuti di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi per l’intervallo di metà partita.

Nella ripresa il match sale d’intensità, con il Paraguay che riesce a sbloccare il punteggio al 70’ grazie ad uno splendido pallone filtrante di Julio Enciso che pesca Diego Gomez in area, con l’attaccante paraguaiano che non indugia e porta in vantaggio i sudamericani. L’Egitto continua a forzare il pressing nella metà campo avversaria, con il gol del pareggio che arriva a pochi minuti dal termine dei minuti regolamentari: all’88’ Zizo crossa in area e trova Ibrahim Adel che ribatte di testa pareggiando i conti. Vengono concessi ben undici minuti extra dove però non succede nulla: la sfida passa quindi ai tempi supplementari.

Al 93’ un possibile episodio che potrebbe ribaltare le sorti del match, dove un giocatore egiziano cade in area ma l’arbitro non assegna il rigore dopo il consulto col VAR: si arriva quindi fino al 105’, con ancora 15’ da giocare prima che la partita venga decisa ai rigori. Fatale per il Paraguay l’errore dal dischetto di Marcelo Perez, con Ibrahim Adel che insacca in rete il penalty che consegna all’Egitto un posto in semifinale dove incrocerà la vincente di Francia-Argentina!