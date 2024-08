Francia-Spagna oggi in tv, finale calcio Olimpiadi 2024: programma, canale, streaming, formazioni

Arriva il momento di assegnare il titolo olimpico nel calcio. Derby tutto europeo tra Francia e Spagna, le due squadre probabilmente più attrezzate per mettersi al collo la medaglia d’oro, ma che hanno dovuto faticare per poter arrivare fino a questo punto, a giocarsi tutto al Parco dei Principi.

Non per niente le due semifinali sono state più complicate di quanto si ci potesse attendere. Gli iberici sono riusciti ad avere la meglio sul Marocco, dopo essere finiti sotto nel punteggio e ringraziando la rete di Juanlu Sanchez a cinque minuti dal termine. I transalpini hanno invece dovuto ricorrere ai supplementari, dove Mateta e Olise hanno regalato loro la finale olimpica, per battere l’Egitto.

Vediamo dunque nel dettaglio il programma dell’ultimo atto del torneo di calcio a Cinque Cerchi con date, programma, orari e come seguire il match in tv ed in streaming.

PROGRAMMA CALCIO PARIGI 2024

Venerdì 9 agosto

18.00 Francia-Spagna

FRANCIA-SPAGNA, FINALE OLIMPIADI 2024: LE PROBABILI FORMAZIONI

FRANCIA (4-3-3): Restes; Sildillia, Badé, Lukeba, Truffert; Millot, Koné, Chotard; Olise, Lacazette, Mateta. All. Henry.

SPAGNA (4-2-3-1): Tenas; Pubill, Garcia, Cubarsì, Miranda; Barrios, Baena; Oroz, Lopez, Gomez; Ruiz. All. Denia

PROGRAMMA CALCIO PARIGI 2024: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.