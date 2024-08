Calcio, la Spagna domina il Giappone e raggiunge il Marocco in semifinale alle Olimpiadi. Doppietta di Fermin Lopez

La seconda semifinalista del torneo di calcio maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024 è la Spagna, che batte il Giappone con un netto 0-3 e passa il turno dove ora incrocerà il temibile Marocco che nel primo quarto di finale ha dominato gli Stati Uniti con un sonoro 4-0.

La Spagna imposta fin da subito il proprio ritmo, e passa in vantaggio all’11’ del primo tempo grazie ad un gol pazzesco di Fermin Lopez. Il Giappone prova a reagire con qualche azione, mentre l’arbitro al 29’ chiama il “cooling break” viste le alte temperature di quest’estate parigina. L’assalto nipponico viene premiato al 40’ con la rete di Mao Hosoya, ma dopo un consulto al VAR viene annullata per fuorigioco: si va quindi al riposto sullo 0-1 in favore della Spagna.

Nel secondo tempo le Furie Rosse non concedono troppo spazio agli avversari sfiorando anche il raddoppio con il tiro di Alex Baena al 55’ che esce di poco a lato – il giocatore iberico deve poi abbandonare il campo per un infortunio rimediato a seguito di un contrasto poco dopo. Il secondo gol spagnolo è nell’aria ed arriva puntuale al 73’ col piazzato di Fermin Lopez da un calcio d’angolo. Armani Tenas salva sul tiro di Hosoya all’84’, con Abel Ruiz che mette il terzo gol che chiude di fatto la partita per il 0-3 con cui la Spagna batte il Giappone e vola in semifinale dove incrocerà il Marocco.