Break dance, B-Girl Anti esce nel round robin e si classifica 11ma alle Olimpiadi

La break dance ha fatto il proprio esordio olimpico: nella prima giornata, riservata alle B-Girls, in gara anche l’azzurra Antilai Sandrini, in arte B-Girl Anti, che ha centrato la prima vittoria del breaking azzurro ai Giochi di Parigi 2024: si tratta di un evento storico, anche perché la disciplina non è stata inserita nel programma di Los Angeles 2028. L’atleta italiana, però, non ha superato la prima fase a gironi, chiudendo in terza posizione nel Gruppo C e classificandosi così all’11° posto assoluto.

Dopo la battle delle prequalificazioni, che ha visto India (Paesi Bassi) battere nettamente Talash (Squadra Olimpica dei Rifugiati) per 3-0 (27-0 il computo totale dei voti), la competizione è continuata con il round robin, nel quale ogni B-Girl ha affrontato tutte le altre presenti nel medesimo girone in battle su 2 round. Le prime due B-Girl di ciascun gruppo, in base al numero di round vinti e, in caso di parità, al numero di voti ricevuti, sono avanzate alla fase ad eliminazione diretta, nella quale tutte le battle saranno su 3 round, che scatterà in serata con i quarti di finale fino a giungere alla finale per l’oro.

Inserita in un girone di ferro, B-Girl Anti si è disimpegnata come meglio ha potuto, cedendo nel primo confronto ad Ami (Giappone), per 0-2 (1-17 i voti, con parziali di 1-8 e 0-9), e nel secondo a Yingzi (Cina), ancora per 0-2 (2-16 i voti, con un doppio 1-8 nel quale è stato sempre lo stesso giudice a preferire l’azzurra), prima di centrare la prima storica vittoria in una battle dei Giochi, superando Elmamouny (Marocco) per 2-0 (16-2 i voti, con round vinti per 9-0 e 7-2).

PRIMA FASE B-GIRLS PARIGI 2024

Prequalificazioni + Round Robin B-Girls

PREQUALIFICAZIONI (battle da 3 round)

India (Paesi Bassi) vs Talash (Squadra Olimpica dei Rifugiati) 3-0 (27-0)

ROUND ROBIN

GRUPPO A

India (Paesi Bassi) 6 round vinti (48 voti)

671 (Cina) 4 round vinti (33 voti)

Sunny (Stati Uniti) 2 round vinti (15 voti)

Vanessa (Portogallo) 0 round vinti (12 voti)

GRUPPO B

Nicka (Lituania) 5 round vinti (42 voti)

Syssy (Francia) 4 round vinti (33 voti)

Logistx (Stati Uniti) 3 round vinti (33 voti)

Raygun (Australia) 0 round vinti (0 voti)

GRUPPO C

Ami (Giappone) 6 round vinti (52 voti)

Yingzi (Cina) 4 round vinti (35 voti)

Anti (Italia) 2 round vinti (19 voti)

Elmamouny (Marocco) 0 round vinti (2 voti)

GRUPPO D

Kate (Ucraina) 4 round vinti (35 voti)

Ayumi (Giappone) 4 round vinti (31 voti)

Stefani (Ucraina) 4 round vinti (30 voti)

Señorita Carlota (Francia) 0 round vinti (12 voti)

QUARTI DI FINALE

Syssy (Francia) – Ami (Giappone)

Ayumi (Giappone) – India (Paesi Bassi)

671 (Cina) – Kate (Ucraina)

Yingzi (Cina) – Nicka (Lituania)