Boxe: Kellie Harrington oro nei 60 kg, concede il bis alle Olimpiadi. Imane Khelif in finale con la spinta del pubblico

Inizia oggi il giro di assegnazione delle medaglie più pregiate alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda la boxe. Le vicende dei ring si sono trasferite dalle parti del Roland Garros, in una versione sostanzialmente inedita del Court Philippe Chatrier, tradizionalmente tempio del tennis che due giorni fa celebrava sia la finale tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz che l’oro di Sara Errani e Jasmine Paolini.

Il primo oro di questi ultimi cinque giorni olimpici va all’irlandese Kellie Harrington sulla cinese Wenlu Yang. Molto convincenti le due pugili nella prima ripresa, soprattutto Yang che non consente facilmente a Harrington di andare a bersaglio. Gli ultimi secondi regalano all’irlandese la prima ripresa (4-1), nonostante la cinese mostri in continuazione un’ampia mobilità. Alla campionessa in carica serve tutta la propria potenza per confermare la propria prevalenza, ed alla fine arriva proprio il 4-1 dai giudici che le regala uno storico secondo oro consecutivo. Fin dall’inizio Harrington è stata sostenuta da una moltitudine di cori: si tratta di uno storico bis per lei dopo Tokyo.

Va rimarcato come, quest’oggi, si siano disputati anche vari combattimenti di semifinale. Tra questi, quelli relativi ai 66 kg femminili, con protagonista anche Imane Khelif. L’algerina, sostenuta dall’intero Court Philippe Chatrier con tantissimi cori, si è imposta per verdetto unanime sulla thailandese Janhaem Suwannapheng, e nella finale per l’oro sfiderà la cinese Liu Yang, vincitrice di un combattimento non proprio senza significato, data l’avversaria, la taiwanese Nien Chin Chen (va ricordato che qui Taiwan deve gareggiare come Cina Taipei).

Sarà una sfida molto interessante anche quella dei 50 kg, in cui saranno la cinese Yu Wu e la pluridecorata turca Buse Naz Cakiroglu a sfidarsi per l’oro; bronzi alla kazaka Nazym Kyzaibay e alla filippina Aira Villegas. Infine, per gli uomini, nel 71 kg due verdetti per 3-2 premiano il messicano Marco Alonso Verde Alvarez e l’uzbeko Asadkhuja Muydikhujaev sul britannico Lewis Richardson e sull’americano Omari Jones.