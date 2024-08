Boxe, Malagò: “Angela Carini mi ha mostrato le pressioni dell’IBA, le ho detto di non farci caso”

Non accenna a fermarsi la serie di questioni che si legano a tutto quel che è successo dopo i 46 secondi di Angela Carini sul ring di Parigi 2024. Quelli che, come noto, sono trascorsi prima che la pugile italiana abbandonasse il ring e il torneo olimpico nei 66 kg contro l’algerina Imane Khelif.

In un’intervista a La Stampa, Giovanni Malagò, il numero 1 del CONI, si è espresso in maniera particolarmente dura nei confronti della situazione e ha rivelato nuovi dettagli: “Io non parlo di quello che non conosco. Ho ricevuto dalla massima autorità medica del CIO il documento sulla regolarità della partecipazione dell’algerina al torneo. Il resto sono chiacchiere che hanno travolto Angela. Non lancio nessun j’accuse ma non mi sorprendo affatto che la questione sia diventata politica. Tutto viene strumentalizzato oggi dalla politica. A destra come a sinistra. Angela mi ha mostrato le pressioni cui è stata sottoposta nei giorni precedenti l’incontro dall’IBA e io le ho detto di non farci caso e di pensare solo a combattere“. Queste pressioni sono arrivate, come riferito nell’intervista, da vertici importanti dell’IBA, presieduta dal russo Umar Kremlev.

Il tutto mentre, negli ultimi giorni, la vicenda ha preso una piega del tutto difficile da controllare. Dopo l’annuncio dell’IBA di voler elargire 100.000 dollari verso l’Italia, di cui 50.000 a Carini, 25.000 alla FPI e 25.000 al suo tecnico, la FPI e la diretta interessata hanno rifiutato e il CIO si è mostrato particolarmente duro nei confronti di questa decisione.

La federazione internazionale, in rotta con lo stesso CIO da tempo, ha poi organizzato una conferenza stampa al limite del surreale, che a detta di tutti gli avventori non ha brillato per chiarezza circa le ragioni legate ai giudizi su Imane Khelif. Che, nel frattempo, questa sera disputerà la sua semifinale dei 66 kg con la thailandese Janjaem Suwannapheng.