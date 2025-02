Boxe, Imane Khelif esclusa dai Mondiali: IBA rimane sulla propria linea, fuori la Campionessa Olimpica

L’IBA ha deciso di mantenere la propria linea nei confronti di Imane Khelif, medaglia d’oro nella categoria fino a 66 kg alle Olimpiadi di Parigi 2024. La pugile algerina non potrà infatti partecipare ai Mondiali dilettanti organizzati da questa sigla (ormai diventata minoritaria e che sta pian piano venendo soppiantata da World Boxing), che si disputeranno a Nis (Serbia) da partire dal prossimo 8 marzo.

L’organizzazione guidata dal russo Umar Kremblev ritiene che l’atleta non soddisfi i criteri di idoneità di genere: “Imane Khelif non è idonea per i nostri Campionati del mondo, non soddisfa i criteri di ammissibilità. Il nostro regolamento tecnico stabilisce chiaramente i requisiti e i criteri per l’evento. Conduciamo test di idoneità di genere in modo casuale e li condurremo durante i Campionati del mondo qui“.

Già ai Mondiali 2023 IBA aveva fermato Imane Khelif per il presunto fallimento di un test di idoneità di genere, la cui natura non era stato meglio specificata ma che non è stato riconosciuto dal CIO in occasione dei Giochi disputati la scorsa estate nella capitale francese. I Mondiali organizzati da World Boxing si disputeranno a Liverpool (Gran Bretagna) dal 14 al 24 settembre e saranno quelli a cui prenderà parte anche l’Italia.