Boxe, Angela Carini chiude la polemica con Imane Khelif: “Spero che vincerai le Olimpiadi”

“Ciao Imane, mi auguro che arriverai in finale e che vincerai le Olimpiadi”. Parole e musica di Angela Carini che, dopo le polemiche delle ultime giornate, i dubbi, le ipotesi e migliaia di dichiarazioni, vuole chiudere la questione legata al suo match nel torneo di boxe femminile disputato ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 contro Imane Khelif.

Il loro incontro, com’è ben noto, ha valicato ampiamente il confine del ring ed è andato a toccare ogni angolo del mondo e, nel caso italiano, ha fatto partire un rovente dibattito politico. Dopo giorni nei quali chiunque ha detto la sua sull’accaduto, la nostra portacolori è tornata sull’argomento, dopo il ritiro (dopo appena 45 secondi) che ha fatto il giro del mondo.

“Mi auguro che vincerai le Olimpiadi. Le persone che devono giudicare tutto questo ci sono e hanno le competenze per poterlo fare. Noi pugili facciamo il nostro compito: combattere”. Le parole di Angela Carini rilasciate a Fanpage. Dopo la freddezza sul ring, la campana si dimostra molto più disponibile verso l’algerina: “Avrò modo di vederla, io penso che in questa situazione io e lei non c’entriamo niente. Tutte le parole che vengono dette, contro di me o contro di lei, con me o con lei… Io e lei non c’entriamo nulla”.

Angela Carini conclude il suo pensiero: “Noi siamo qui solo per inseguire un sogno, non siamo nessuno per giudicare me o Imane, non siamo nessuno per dire se questo è giusto o sbagliato. Le persone che devono giudicare tutto questo ci sono e hanno le competenze per poterlo fare. Noi atleti, o pugili in questo caso, facciamo il nostro compito: combattere. E l’abbiamo fatto. A me è andata così, Imane ha vinto e va bene così”.