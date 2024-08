La staffetta mista femminile 4×100 si lecca le ferite. Le ragazze dell’Italnuoto infatti non sono riuscite a superare il turno eliminatorio del mattino a causa di una squalifica che purtroppo le ha estromesse dal lotto delle squadre che domani si sarebbero giocate

Margherita Panziera: “Volevamo dare il massimo, anche facendo ricredere anche chi non credeva in noi. I nostri tempi sono stati ottimi e il ricambio generazionale c’è. Abbiamo dato tutto: è venuto fuori un buon tempo”.

Benedetta Pilato: “Al netto della squalifica, il risultato cronometrico che è venuto fuori è buono. Abbiamo dovuto rischiare per farlo. Il clima di questa Olimpiade? Per me è tutto diverso è come se questa fosse la prima della mia carriera, sono stata contentissima di aver condiviso questo con le mie compagne di squadra”.

Viola Scotto Di Carlo: “Sono amareggiata per la squalifica a causa mia. Sarebbe stata la finale olimpica: ho dato tutto, più di questo non avrei potuto fare”.

Sofia Morini: “Ci dispiace per la squalifica, però una staffetta mista al femminile non si vedeva così da un po’. Nei prossimi anni daremo battaglia”.