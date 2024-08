Beach volley, otto coppie italiane agli Europei! Nicolai/Cottafava e Gottardi//Menegatti a caccia del riscatto

Neanche il tempo di festeggiare Ahman/Hellvig campioni olimpici che è già tempo di Campionato Europeo. Una sorta di rivincita del torneo olimpico che si svolge, itinerante, in Olanda, come accadde per il campionato mondiale del 2015. Saranno ben otto le coppie italiane pronte a competere per il titolo continentale, una presenza dal punto di vista numerica, record oper l’Italia del beach volley.

Nel torneo femminile, Marta Menegatti e Valentina Gottardi sono state inserite nella Pool D, dove se la dovranno vedere con le francesi Clemence Vieira e Aine Chamerau, le finlandesi Taru Lahti-Liukkonen e Niina Ahtiainen, e con l’altra coppia azzurra, Reka Orsi Toth e Giada Bianchi. Claudia Scampoli e Margherita Bianchin, l’altra coppia italiana, sono invece nella Pool B, e sfideranno le forti olandesi Raisa Schoon e Katja Stam, le tedesche Sarah Schneider e Margareta Kozuch, e le ucraine Marina Hladun e Tetiana Lazarenko. Le prime a scendere in campo saranno Menegatti e Gottardi, che si affronteranno in un derby tutto italiano contro Orsi Toth e Bianchi il 13 agosto alle ore 17. Scampoli e Bianchin giocheranno il loro esordio alle 18 contro le tedesche Schneider e Kozuch.

Nel tabellone maschile, Paolo Nicolai e Samuele Cottafava saranno protagonisti nella Pool G, dove affronteranno i francesi Youssef Krou e Arnau Gauthier-Rat, gli austriaci Julian Horl e Alexander Horst, e gli olandesi Dirk Boehlè e Mees Sengers. Nella Pool D, oltre agli azzurri Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich, si sfideranno anche gli olandesi Matthew Immers e Steven Van de Velde, i polacchi Piotr Kantor e Jakub Zdybek, e i tedeschi Paul Henning e Max Just. Alex Ranghieri e Adrian Carambula gareggeranno nella Pool F contro i polacchi Michal Bryl e Bartosz Losiak, gli olandesi Alexander Brouwer e Robert Meeuwsen, e gli svizzeri Yves Haussener e Quentin Metral. Tobia Marchetto e Markus Windisch sono inseriti nel girone B con Schnetzer/Kindl, Herrera/Gavira e Bello/Bello, mentre i campioni italiani Davide Benzi e Carlo Bonifazi saranno in campo con Pedrosa/Campos, Stankevicius/Knasas e i padroni di casa Boermans/de Groot.

I primi a entrare in competizione saranno Nicolai e Cottafava, teste di serie numero 7, che sfideranno gli olandesi Sengers e Boehlè il 14 agosto alle ore 14. Contestualmente, Dal Corso e Viscovich affronteranno i polacchi Kantor e Zdybek. Alex Ranghieri e Adrian Carambula, invece, esordiranno alle 19 contro Brouwer e Meeuwsen.

TORNEO FEMMINILE

Gruppo A

13-Aug, 21:00: Friedl/Trailovic AUT [1] vs. Konink/Poiesz NED [32] (CC The Hag)

13-Aug, 18:00: Dumbauskaite/Vasiliauskaite LTU [16] vs. Hermannova/Stochlova CZE [17] (CC The Hag)

14-Aug, 11:30: Friedl/Trailovic AUT [1] vs. Hermannova/Stochlova CZE [17] (1)

14-Aug, 12:00: Dumbauskaite/Vasiliauskaite LTU [16] vs. Konink/Poiesz NED [32] (CC The Hag)

14-Aug, 19:00: Friedl/Trailovic AUT [1] vs. Dumbauskaite/Vasiliauskaite LTU [16] (1)

14-Aug, 21:00: Hermannova/Stochlova CZE [17] vs. Konink/Poiesz NED [32] (CC The Hag)

Gruppo B

13-Aug, 18:00: Schneider/Kozuch GER [15] vs. Bianchin/Scampoli ITA [18] (CC Apeldoo)

13-Aug, 20:10: Stam/Schoon NED [2] vs. Hladun/Lazarenko UKR [31] (CC Apeldoo)

14-Aug, 09:00: Schneider/Kozuch GER [15] vs. Hladun/Lazarenko UKR [31] (CC Apeldoo)

14-Aug, 12:00: Stam/Schoon NED [2] vs. Bianchin/Scampoli ITA [18] (CC Apeldoo)

14-Aug, 17:00: Bianchin/Scampoli ITA [18] vs. Hladun/Lazarenko UKR [31] (CC Apeldoo)

14-Aug, 21:00: Stam/Schoon NED [2] vs. Schneider/Kozuch GER [15] (CC Arnhem)

Gruppo C

13-Aug, 20:00: Graudina/Samoilova LAT [3] vs. Placette/Richard FRA [30] (CC Arnhem)

13-Aug, 21:00: Sliwka/Wachowicz POL [14] vs. Piersma B./Bekhuis NED [19] (CC Arnhem)

14-Aug, 10:00: Sliwka/Wachowicz POL [14] vs. Placette/Richard FRA [30] (CC Arnhem)

14-Aug, 11:00: Graudina/Samoilova LAT [3] vs. Piersma B./Bekhuis NED [19] (CC Arnhem)

14-Aug, 19:00: Graudina/Samoilova LAT [3] vs. Sliwka/Wachowicz POL [14] (CC Apeldoo)

14-Aug, 22:00: Piersma B./Bekhuis NED [19] vs. Placette/Richard FRA [30] (CC Arnhem)

Gruppo D

13-Aug, 17:00: Vieira/Chamereau FRA [13] vs. Ahtiainen/Lahti FIN [29] (CC The Hag)

13-Aug, 17:00: Gottardi/Menegatti ITA [4] vs. Orsi Toth, R./Bianchi ITA [20] (1)

14-Aug, 09:00: Vieira/Chamereau FRA [13] vs. Orsi Toth, R./Bianchi ITA [20] (1)

14-Aug, 09:00: Gottardi/Menegatti ITA [4] vs. Ahtiainen/Lahti FIN [29] (CC The Hag)

14-Aug, 16:00: Orsi Toth, R./Bianchi ITA [20] vs. Ahtiainen/Lahti FIN [29] (1)

14-Aug, 16:00: Gottardi/Menegatti ITA [4] vs. Vieira/Chamereau FRA [13] (CC The Hag)

Gruppo E

13-Aug, 18:00: Dunarova/Mokrá CZE [21] vs. Kotnik/Lovsin, T. SLO [28] (CC Arnhem)

13-Aug, 19:00: Müller/Tillmann GER [5] vs. Ludwig/Lippmann GER [12] (CC Arnhem)

14-Aug, 09:00: Müller/Tillmann GER [5] vs. Kotnik/Lovsin, T. SLO [28] (CC Arnhem)

14-Aug, 10:00: Ludwig/Lippmann GER [12] vs. Dunarova/Mokrá CZE [21] (CC Arnhem)

14-Aug, 18:00: Müller/Tillmann GER [5] vs. Dunarova/Mokrá CZE [21] (CC Arnhem)

14-Aug, 19:00: Ludwig/Lippmann GER [12] vs. Kotnik/Lovsin, T. SLO [28] (CC Arnhem)

Gruppo F

13-Aug, 19:00: Álvarez M/Moreno ESP [6] vs. Carro/González ESP [27] (1)

13-Aug, 20:00: Vergé-Dépré A./Mäder SUI [11] vs. Schieder/Borger GER [22] (CC The Hag)

14-Aug, 10:40: Vergé-Dépré A./Mäder SUI [11] vs. Carro/González ESP [27] (1)

14-Aug, 11:00: Álvarez M/Moreno ESP [6] vs. Schieder/Borger GER [22] (CC The Hag)

14-Aug, 18:00: Schieder/Borger GER [22] vs. Carro/González ESP [27] (1)

14-Aug, 20:00: Álvarez M/Moreno ESP [6] vs. Vergé-Dépré A./Mäder SUI [11] (CC The Hag)

Gruppo G

13-Aug, 21:15: Böbner/Vergé-Dépré Z. SUI [7] vs. Davidova/Khmil UKR [26] (CC Apeldoo)

13-Aug, 19:00: Cools/Vd Vonder BEL [10] vs. Plesiutschnig/Schützenhöfer AUT [23] (CC Apeldoo)

14-Aug, 10:00: Cools/Vd Vonder BEL [10] vs. Davidova/Khmil UKR [26] (CC Apeldoo)

14-Aug, 11:00: Böbner/Vergé-Dépré Z. SUI [7] vs. Plesiutschnig/Schützenhöfer AUT [23] (CC Apeldoo)

14-Aug, 16:00: Plesiutschnig/Schützenhöfer AUT [23] vs. Davidova/Khmil UKR [26] (CC Apeldoo)

14-Aug, 21:15: Böbner/Vergé-Dépré Z. SUI [7] vs. Cools/Vd Vonder BEL [10] (CC Apeldoo)

Gruppo H

13-Aug, 18:00: Paulikiene/Raupelyte LTU [9] vs. Helland-Hansen/Olimstad NOR [24] (1)

13-Aug, 19:00: Klinger D./Klinger R. AUT [8] vs. Bröring/van Driel, E. NED [25] (CC The Hag)

14-Aug, 09:50: Klinger D./Klinger R. AUT [8] vs. Helland-Hansen/Olimstad NOR [24] (1)

14-Aug, 10:00: Paulikiene/Raupelyte LTU [9] vs. Bröring/van Driel, E. NED [25] (CC The Hag)

14-Aug, 17:00: Helland-Hansen/Olimstad NOR [24] vs. Bröring/van Driel, E. NED [25] (CC The Hag)

14-Aug, 17:00: Klinger D./Klinger R. AUT [8] vs. Paulikiene/Raupelyte LTU [9] (1)

TORNEO MASCHILE

Gruppo A

14-Aug, 17:00: Åhman/Hellvig SWE [1] vs. Seiser/Grössig AUT [32] (CC Arnhem)

14-Aug, 20:00: Popov/Reznik UKR [16] vs. Luini/Varenhorst NED [17] (CC Arnhem)

15-Aug, 13:00: Åhman/Hellvig SWE [1] vs. Luini/Varenhorst NED [17] (CC Arnhem)

15-Aug, 14:00: Popov/Reznik UKR [16] vs. Seiser/Grössig AUT [32] (CC Arnhem)

15-Aug, 20:10: Luini/Varenhorst NED [17] vs. Seiser/Grössig AUT [32] (CC Arnhem)

15-Aug, 21:15: Åhman/Hellvig SWE [1] vs. Popov/Reznik UKR [16] (CC Arnhem)

Gruppo B

14-Aug, 12:30: Marchetto/Windisch ITA [2] vs. Schnetzer/Kindl AUT [31] (1)

14-Aug, 13:00: Herrera/Gavira ESP [15] vs. Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [18] (CC The Hag)

14-Aug, 13:00: Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [18] vs. Schnetzer/Kindl AUT [31] (1)

15-Aug, 11:00: Marchetto/Windisch ITA [2] vs. Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [18] (CC The Hag)

15-Aug, 12:00: Herrera/Gavira ESP [15] vs. Schnetzer/Kindl AUT [31] (CC The Hag)

15-Aug, 17:00: Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [18] vs. Schnetzer/Kindl AUT [31] (1)

15-Aug, 19:00: Marchetto/Windisch ITA [2] vs. Herrera/Gavira ESP [15] (CC The Hag)

Gruppo C

14-Aug, 13:00: Mol, H./Berntsen NOR [14] vs. Semerad/Dumek CZE [19] (CC Apeldoo)

14-Aug, 18:00: Ehlers/Wickler GER [3] vs. Penninga/Heemskerk NED [30] (CC Apeldoo)

15-Aug, 12:00: Mol, H./Berntsen NOR [14] vs. Penninga/Heemskerk NED [30] (CC Apeldoo)

15-Aug, 13:00: Ehlers/Wickler GER [3] vs. Semerad/Dumek CZE [19] (CC Apeldoo)

15-Aug, 19:00: Ehlers/Wickler GER [3] vs. Mol, H./Berntsen NOR [14] (CC Apeldoo)

15-Aug, 20:00: Semerad/Dumek CZE [19] vs. Penninga/Heemskerk NED [30] (CC Apeldoo)

Gruppo D

14-Aug, 14:10: Dal Corso/Viscovich ITA [13] vs. Kantor/Zdybek POL [20] (1)

14-Aug, 18:00: van de Velde/Immers NED [4] vs. Henning/Just GER [29] (CC The Hag)

15-Aug, 13:00: van de Velde/Immers NED [4] vs. Kantor/Zdybek POL [20] (CC The Hag)

15-Aug, 14:00: Dal Corso/Viscovich ITA [13] vs. Henning/Just GER [29] (1)

15-Aug, 19:00: Kantor/Zdybek POL [20] vs. Henning/Just GER [29] (1)

15-Aug, 21:00: van de Velde/Immers NED [4] vs. Dal Corso/Viscovich ITA [13] (CC The Hag)

Gruppo E

14-Aug, 14:00: Pedrosa/Campos POR [21] vs. Stankevicius/Knasas LTU [28] (CC Apeldoo)

14-Aug, 20:10: Boermans/de Groot NED [5] vs. Benzi/Bonifazi ITA [12] (CC Apeldoo)

15-Aug, 14:00: Boermans/de Groot NED [5] vs. Stankevicius/Knasas LTU [28] (CC Apeldoo)

15-Aug, 15:00: Benzi/Bonifazi ITA [12] vs. Pedrosa/Campos POR [21] (CC Apeldoo)

15-Aug, 21:00: Boermans/de Groot NED [5] vs. Pedrosa/Campos POR [21] (CC Apeldoo)

15-Aug, 22:00: Benzi/Bonifazi ITA [12] vs. Stankevicius/Knasas LTU [28] (CC Apeldoo)

Gruppo F

14-Aug, 15:00: Łosiak/Bryl POL [6] vs. Métral/Haussener SUI [27] (1)

14-Aug, 19:00: Brouwer/Meeuwsen NED [11] vs. Sepka/Sedlak CZE [22] (CC The Hag)

15-Aug, 12:00: Brouwer/Meeuwsen NED [11] vs. Métral/Haussener SUI [27] (CC The Hag)

15-Aug, 13:00: Łosiak/Bryl POL [6] vs. Sepka/Sedlak CZE [22] (1)

15-Aug, 18:00: Sepka/Sedlak CZE [22] vs. Métral/Haussener SUI [27] (1)

15-Aug, 20:00: Łosiak/Bryl POL [6] vs. Brouwer/Meeuwsen NED [11] (CC The Hag)

Gruppo G

14-Aug, 13:20: Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] vs. Hörl/Horst AUT [23] (1)

14-Aug, 14:00: Cottafava/Nicolai ITA [7] vs. Sengers/Boehlé NED [26] (CC The Hag)

15-Aug, 10:00: Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] vs. Sengers/Boehlé NED [26] (CC The Hag)

15-Aug, 11:00: Cottafava/Nicolai ITA [7] vs. Hörl/Horst AUT [23] (1)

15-Aug, 17:00: Cottafava/Nicolai ITA [7] vs. Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] (CC The Hag)

15-Aug, 18:00: Hörl/Horst AUT [23] vs. Sengers/Boehlé NED [26] (CC The Hag)

Gruppo H

14-Aug, 14:00: Pfretzschner, L./Winter GER [8] vs. Plavins/Fokerots LAT [25] (CC Arnhem)

14-Aug, 15:00: Hammarberg/Waller AUT [9] vs. Krattiger/Breer SUI [24] (CC Arnhem)

15-Aug, 11:00: Pfretzschner, L./Winter GER [8] vs. Krattiger/Breer SUI [24] (CC Arnhem)

15-Aug, 12:00: Hammarberg/Waller AUT [9] vs. Plavins/Fokerots LAT [25] (CC Arnhem)

15-Aug, 18:00: Hammarberg/Waller AUT [9] vs. Plavins/Fokerots LAT [25] (CC Arnhem)

15-Aug, 19:00: Krattiger/Breer SUI [24] vs. Pfretzschner, L./Winter GER [8] (CC Arnhem)