Beach volley, ribaltone Cottafava/Nicolai agli Europei! Superati Herrera/Gavira, domani la semifinale con i vice campioni olimpici

All’inferno e ritorno per Samuele Cottafava e Paolo Nicolai che, per il secondo anno consecutivo, centrano l’accesso alla semifinale degli Europei vincendo 2-1 la semifinale con i veterani spagnoli Herrera/Gavira. Partita dai due volti per gli azzurri che inizialmente hanno faticato ad imporre il loro gioco all’esperta coppia spagnola, reduce dal quinto posto olimpico, ma che poi hanno cambiato marcia facendo leva sui loro punti di forza, battuta, muro e attacco e ribaltando il punteggio.

Primo set all’insegna totale dell’equilibrio con le due coppie sempre molto vicine e l’inevitabile soluzione ai vantaggi. La coppia azzurra si vede annullato un set ball e, nel finale, è Cottafava ad andare in tilt, prima mettendo fuori un attacco con alzata non precisa di Nicolai e poi facendosi murare da Herrera per il 23-21 che premia gli iberici.

Nel secondo set l’equilibrio dura fino all’11-10 per gli azzurri che poi piazzano un break micidiale di 5-1 e si trovano avanti 16-11. La coppia italiana mantiene le distanze, non incontra problemi con il cambio palla e riesce ad avere la meglio con il punteggio di 21-17.

Il tie break è un altro concentrato di emozioni. Azzurri avanti 3-1, poi sotto 3-4. Squadre vicinissime fino al 10 pari, poi a sparigliare le carte ci pensa Nicolai con un doppio muro che regala il break decisivo agli azzurri (12-10 e 13-11). C’è bisogno di solidità in fase cambio palla e ci pensa Cottafava a mettere a terra due attacchi tutt’altro che facili che regalano agli azzurri il 15-13 e la semifinale che è la seconda consecutiva per Cottafava e la sesta in carriera per Nicolai. Domani gli azzurri sono attesi dai tedeschi Ehlers/Wickler, coppia reduce dal secondo posto di Parigi, in grande condizione e favorita per l’oro a The Hague.

TORNEO MASCHILE

Quarti di finale:

17-Aug 15:30 CC The Hag Cottafava/Nicolai ITA [7] Herrera/Gavira ESP [15] 2-1 (21-23, 21-17, 15-13)

17-Aug 15:00 CC Arnhem Ehlers/Wickler GER [3] Mol, H./Berntsen NOR [14] 2-0 (21-18, 21-18)

17-Aug 16:30 CC The Hag Sepka/Sedlak CZE [22] van de Velde/Immers NED [4]

17-Aug 14:00 CC Arnhem Luini/Varenhorst NED [17] Plavins/Fokerots LAT [25] 0-2 (15-21, 10-21)

Semifinali: Cottafava/Nicolai ITA [7] Ehlers/Wickler GER [3], Plavins/Fokerots LAT [25]-winner Sepka/Sedlak CZE [22] van de Velde/Immers NED [4]