Beach volley, poker azzurro in semifinale nel Future calabrese di Corigliano-Rossano

Sono quattro, ma potrebbero diventare addirittura cinque le coppie italiane in semifinale nel quarto e ultimo Future che si disputa sul territorio italiano a Cigliano-Rossano in Calabria. Le coppie azzurre si sono fatte valere fin dalle qualificazioni e ora puntano forte al podio, detto che sul podio almeno due coppie azzurre nel torneo femminile ci saranno visto che sono tre i binomi italiani in semifinale su quattro.

In campo femminile le più attese erano sicuramente Orsi Toth/Bianchi che arrivavano dal nono posto di Amburgo ed hanno tenuto fede alle attese della vigilia nonostante una sconfitta nel derby contro Ditta/Sestini nella finale del girone. Nei quarti di finale Orsi Toth/Bianchi hanno vinto 2-0 il derby tutto italiano con Frasca/Gradini. Ditta/Sestini che, a loro volta, hanno raggiunto la semifinale con un percorso netto e domani affronteranno l’unica coppia non italiana ad aver centrato la top4, le ucraine Ozolina/Skrastina che, nei quarti, hanno eliminato Mancinelli/Mattavelli. La terza coppia italiana in semifinale è Allegretti/Calì che nei quarti ha vinto il derby con Annibalini/Pelloia e domani affronterà un altro derby con Orsi Toth/Bianchi.

In campo maschile per ora l’unica coppia italiana ad aver centrato la semifinale è stata quella favorita della viglia, Dal Corso/Viscovich che nei quarti di finale hanno completato il percorso netto battendo gli inglesi Bello/Seekings. Si è fermata, invece, nei quarti la corsa di Acerbi/Burgmann, coppia molto giovane che chiude l’esperienza in Calabria con due vittorie e due sconfitte e con un ottimo quinto posto. Marchetto/Windisch saranno impegnati tra poco nel quarto di finale contro i danesi Andersen/Houmann.

TORNEO MASCHILE

Semifinali gironi. Pool A: Dal Corso/Viscovich ITA [1] vs. Carucci/Camozzi ITA [16] [Q] 2-0 (21-17, 21-13)

Pennanen/Pennanen FIN [8] vs. Piippo/Topio, V. FIN [9] 2-0 (21-15, 21-16)

Pool C: Bello/Seekings ENG [6] vs. Bellucci/Ulisse ITA [11] 2-0 (21-16, 21-19)

Sousa, G./Sousa, T. POR [3] vs. Sancer/Azaad ARG [14] [Q] 0-2 (19-21, 17-21)

Pool B: Marchetto/Windisch ITA [2] vs. Pala/Sotola CZE [15] [Q] 2-0 (21-12, 21-8)

Ringøen/Aas NOR [7] [Q] vs. Opsahl/Nilsen NOR [10] 2-1 (18-21, 21-11, 15-7)

Pool D: Andersen/Houmann DEN [4] vs. Acerbi/Burgmann ITA [13] [Q] 2-0 (21-19, 21-16)

Samoilovs M./Relins LAT [5] vs. Bublyk/Tymchenko UKR [12] 2-0 (23-21, 21-14)

Finali primo posto gironi: Dal Corso/Viscovich ITA [1] vs. Pennanen/Pennanen FIN [8] 2-0 (21-12, 21-13), Sancer/Azaad ARG [14] [Q] vs. Bello/Seekings ENG [6] 2-1 (21-16, 19-21, 15-11), Marchetto/Windisch ITA [2] vs. Ringøen/Aas NOR [7] [Q] 1-2 (21-23, 28-26, 13-15), Andersen/Houmann DEN [4] vs. Samoilovs M./Relins LAT [5] 2-0 (21-16, 21-11)

Finali terzo posto gironi: Sousa, G./Sousa, T. POR [3] vs. Bellucci/Ulisse ITA [11] 2-0 (21-14, 21-18), Carucci/Camozzi ITA [16] [Q] vs. Piippo/Topio, V. FIN [9] 0-2 (17-21, 17-21), Acerbi/Burgmann ITA [13] [Q] vs. Bublyk/Tymchenko UKR [12] 2-0 (21-17, 21-18), Pala/Sotola CZE [15] [Q] vs. Opsahl/Nilsen NOR [10] 2-0 (21-16, 21-12)

Ottavi di finale: Samoilovs M./Relins LAT [5] Sousa, G./Sousa, T. POR [3] 2-1 (21-17, 20-22, 15-11)

Piippo/Topio, V. FIN [9] Marchetto/Windisch ITA [2] 1-2 (21-14, 16-21, 10-15)

Acerbi/Burgmann ITA [13] [Q] Pennanen/Pennanen FIN [8] 2-0 (21-17, 21-9)

Pala/Sotola CZE [15] [Q] Bello /Seekings ENG [6] 1-2 (21-19, 17-21, 13-15)

Quarti di finale: Samoilovs M./Relins LAT [5] Ringøen/Aas NOR [7] [Q]

Andersen/Houmann DEN [4] Marchetto/Windisch ITA [2]

Acerbi/Burgmann ITA [13] [Q] Sancer/Azaad ARG [14] [Q] 0-2 (12-21, 11-21)

Dal Corso/Viscovich ITA [1] Bello /Seekings ENG [6] 2-0 (21-13, 21-13)

TORNEO FEMMINILE

Semifinali gironi. Pool D: Dunn/Robitaille CAN [5] vs. Annibalini/Pelloia ITA [12] [Q] 0-2 (18-21, 18-21)

Ozolina M./Skrastina LAT [4] vs. Nirhamo/Viitala FIN [13] 2-0 (21-16, 21-16)

Pool C: Scampoli/Barboni ITA [3] vs. Makhno, Ir./Lunina UKR [14] 2-1 (20-22, 21-14, 15-13)

Mancinelli/Mattavelli ITA [6] vs. Demierre/Schwab SUI [11] 2-0 (21-8, 21-14)

Pool B: Frasca/Gradini ITA [2] vs. Abbühl/Zobrist SUI [15] [Q] 2-1 (21-19, 20-22, 15-13)

Serdiuk/Romaniuk UKR [7] vs. Cali/Allegretti, J. ITA [10] [Q] 0-2 (18-21, 18-21)

Pool A: Orsi Toth, R./Bianchi ITA [1] vs. Morrison/Wallace SCO [16] 2-0 (21-6, 21-13)

Sestini/Ditta ITA [8] [Q] vs. Lindstrom/Ekstrom USA [9] 2-1 (21-17, 13-21, 15-13)

Finali primo posto gironi: Scampoli/Barboni ITA [3] vs. Mancinelli/Mattavelli ITA [6] 1-2 (17-21, 21-19, 8-15), Ozolina M./Skrastina LAT [4] vs. Annibalini/Pelloia ITA [12] [Q] 1-2 (12-21, 21-19, 12-15), Orsi Toth, R./Bianchi ITA [1] vs. Sestini/Ditta ITA [8] [Q] 1-2 (21-14, 16-21, 11-15), Frasca/Gradini ITA [2] vs. Cali/Allegretti, J. ITA [10] [Q] 2-0 (21-18, 21-15)

Finali terzo posto gironi: Makhno, Ir./Lunina UKR [14] vs. Demierre/Schwab SUI [11] 2-0 (21-17, 21-19), Morrison/Wallace SCO [16] vs. Lindstrom/Ekstrom USA [9] 1-2 (21-23, 21-19, 11-15), Abbühl/Zobrist SUI [15] [Q] vs. Serdiuk/Romaniuk UKR [7] 0-2 (9-21, 17-21), Nirhamo/Viitala FIN [13] Dunn/Robitaille CAN [5] 0-2 (16-21, 14-21)

Ottavi di finale: Scampoli/Barboni ITA [3] Serdiuk/Romaniuk UKR [7] 0-2 (19-21, 18-21)

Ozolina M./Skrastina LAT [4] Lindstrom/Ekstrom USA [9] 2-1 (21-17, 20-22, 16-14)

Makhno, Ir./Lunina UKR [14] Cali/Allegretti, J. ITA [10] [Q] 0-2 (19-21, 19-21)

Dunn/Robitaille CAN [5] Orsi Toth, R./Bianchi ITA [1] 1-2 (18-21, 21-17, 7-15)

Quarti di finale: Serdiuk/Romaniuk UKR [7] Sestini/Ditta ITA [8] [Q] 1-2 (18-21, 21-14, 11-15)

Mancinelli /Mattavelli ITA [6] Ozolina M./Skrastina LAT [4] 1-2 (20-22, 21-17, 13-15)

Cali/Allegretti, J. ITA [10] [Q] Annibalini/Pelloia ITA [12] [Q] 2-0 (21-15, 21-11)

Frasca/Gradini ITA [2] Orsi Toth, R./Bianchi ITA [1] 0-2 (16-21, 13-21)

Semifinali: Ozolina M./Skrastina LAT [4] Sestini/Ditta ITA [8] [Q]

Orsi Toth, R./Bianchi ITA [1] Cali/Allegretti, J. ITA [10] [Q]