Beach volley, Orsi Toth/Bianchi a sorpresa! Battute Gottardi/Menegatti al debutto europeo

Subito una sorpresa nel derby tutto italiano che ha aperto l’Europeo in Olanda. La coppia numero Gottardi/Menegatti uno azzurra è stata sconfitta al tie break da Orsi Toth/Bianchi al termine di un match emozionante nel quale la coppia allenata da Caterina De Marinis ha giocato a corrente alternata pagando alcuni black out. Inizia con una sconfitta anche l’avventura di Bianchin/Scampoli, battute 2-0 dalle tedesche Schneider/Kozuch.

Nel derby azzurro tutto come da pronostico nel primo parziale con Gottardi/Menegatti che hanno progressivamente preso il largo vincendo 21-16. Nel secondo set Orsi Toth/Bianchi hanno alzato il ritmo al servizio e, usufruendo anche i qualche errore delle rivali, hanno pareggiato il conto con il punteggio di 21-19. nel tie break mai in partita Gottardi/Menegatti che, poco incisiva al servizio e in ricezione, hanno lasciato via libera alle rivali con il punteggio di 15-10. Domattina Gottardi/Menegatti cercheranno di rifarsi contro Ahtiainen/Lahti e nel pomeriggio affronteranno le francesi Vieira/Chamereau: nulla è ancora compromesso nel loro cammino. Avversarie inverse per Orsi Toth/Bianchi che, dopo l’impresa odierna, intravedono la possibilità di qualificarsi al turno successivo.

Niente da fare, invece, per Bianchin/Scampoli che hanno iniziato con una sconfitta la loro avventura continentale. Equilibrio solo nella parte iniziale del primo set con le tedesche Schneider/Kozuch che prendono il largo nel finale (21-16), mentre nel secondo set non c’è storia con le tedesche subito nettamente avanti e le avversarie incapaci di tenere il ritmo fino al 21-12 conclusivo. Domani le azzurre ci proveranno alle 12.00 con le forti olandesi Stam/Schoon e alle 17.00 con le più abbordabili ucraine Hladun/Lazarenko.

Domani inizia anche il torneo maschile con tre coppie azzurre dopo i forfait di Ranghieri/Carambula e Benzi/Bonifazi. Nicolai/Cottafava debutteranno alle 14.00 contro gli olandesi Sengers/Boehlé, Dal Corso/Viscovich se la vedranno alle 13.00 con i polacchi Kantor/Zdybek, mentre Marchetto/Windisch esordiranno alle 12.30 con gli austriaci Schnetzer/Kindl.

