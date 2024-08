Beach volley, Nicolai/Cottafava in semifinale ad Amburgo! Domani la sfida a Mol/Sorum

E’ semifinale, per la seconda settimana consecutiva dopo il quarto posto dell’Europeo di The Hague, per Samuele Cottafava e Paolo Nicolai, che sfruttano un tabellone favorevole a volano nella top 4 del prestigioso torneo Elite 16 di Amburgo.

Sulla loro strada, nei quarti di finale, gli azzurri hanno incontrato la coppia australiana Nicolaidis/Carragher che avevano già affrontato ai Giochi Olimpici e, come a Parigi, gli azzurri hanno vinto in due set. Nel primo parziale equilibrio fino all’11 pari, poi il break micidiale degli italiani che, con un parziale di 6-1, si sono portati sul 17-12 e hanno vinto il primo set con il punteggio di 21-17.

Nel secondo set ottimo avvio degli azzurri che si sono portati sul 7-2, Nicolaidis/Carragher si sono avvicinati fino all’11-8, poi non c’è stata più storia. La coppia italiana ha cambiato passo, si è portata sul 18-11 ed ha vinto senza problemi 21-15 il secondo set.

Domani alle 13.00 Nicolai/Cottafava affronteranno nella semifinale i norvegesi, medaglia di bronzo olimpica, Mol/Sorum, quest’anno sempre nella top 4 quando sono stati in campo, ma vincitori solo a Vienna. Dieci i precedenti fra le due coppie, due successi per gli azzurri e otto per i norvegesi. In campo femminile Gottardi/Menegatti saranno in campo alle 10.00 per la semifinale contro le svizzere Huberli/Brunner.

TORNEO MASCHILE

Ottavi di finale:

van de Velde/Immers NED [5] Ehlers/Wickler GER [1] 2-0 (21-0, 21-0)

Nicolaidis/Carracher AUS [9] [Q] Henning/Just GER [12] 2-1 (13-21, 21-19, 15-10)

Evandro/Arthur BRA [3] Arthur/Adrielson BRA [10] [Q] 0-2 (20-22, 21-23)

Herrera/Gavira ESP [7] Hammarberg/Berger T. AUT [14] [Q] 2-1 (22-24, 21-16, 15-11)

Quarti di finale:

van de Velde/Immers NED [5] Mol, A./Sørum, C. NOR [2] 0-2 (16-21, 15-21)

Cottafava/Nicolai ITA [6] Nicolaidis/Carracher AUS [9] [Q] 2-0 (21-17, 21-15)

Arthur/Adrielson BRA [10] [Q] Boermans/de Groot NED [4] 0-2 (15-21, 14-21)

Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [8] [Q] Herrera/Gavira ESP [7] 0-2 (23-25, 17-21)

Semifinali:

25-Aug 13:00 CC Cottafava/Nicolai ITA [6] Mol, A./Sørum, C. NOR [2]

25-Aug 12:00 CC Herrera/Gavira ESP [7] Boermans/de Groot NED [4]

TORNEO FEMMINILE

Ottavi di finale:

Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q] Orsi Toth, R./Bianchi ITA [14] [Q] 2-0 (21-17, 25-23)

Ahtiainen/Lahti FIN [16] [Q] Gottardi/Menegatti ITA [7] 1-2 (15-21, 21-11, 17-19)

Klinger D./Klinger R. AUT [8] [Q] Thamela/Victoria BRA [10] [Q] 0-2 (17-21, 14-21)

Ludwig/Lippmann GER [12] Scoles/Flint USA [6] 2-1 (21-15, 19-21, 15-12)

Quarti di finale:

Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q] Hüberli/Brunner SUI [2] 0-2 (11-21, 18-21)

Stam/Schoon NED [3] Gottardi/Menegatti ITA [7] 1-2 (16-21, 21-18, 10-15)

Thamela/Victoria BRA [10] [Q] Vergé-Dépré A./Mäder SUI [5] 2-0 (21-17, 21-12)

Müller/Tillmann GER [1] Ludwig/Lippmann GER [12] 2-0 (21-15, 21-18)

Semifinali:

25-Aug 10:00 CC Gottardi/Menegatti ITA [7] Hüberli/Brunner SUI [2]

25-Aug 11:00 CC Müller/Tillmann GER [1] Thamela/Victoria BRA [10] [Q]