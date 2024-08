Beach volley, impresa Gottardi/Menegatti! Sono in semifinale ad Amburgo

Non erano mai riuscite a batterle in cinque tentativi fino a poco più di un mese fa e adesso Gottardi/Menegatti hanno già collezionato la seconda, preziosissima vittoria contro le olandesi Stam/Schoon che frutta l’accesso alla semifinale nell’Elite 16 di Amburgo. Le azzurre, dopo una prestazione non straordinaria questa mattina negli ottavi contro le finlandesi Lahti/Ahtiainen, hanno giocato il loro miglior match sulla sabbia tedesca e ora si preparano alla semifinale di domani contro le svizzere Huberli7Brunner, medaglia di bronzo a Parigi 2024.

Nel primo set, dopo una prima fase di grande equilibrio, arriva nella parte centrale il break decisivo di 6-1 per le azzurre che apre la strada per il 21-16 finale a favore di Gottardi e Menegatti. Nel secondo parziale si ribalta la situazione: avanti 8-7 le olandesi piazzano un break di 8-2 e si portano sul 16-9 controllando la rimonta delle italiane che si arrendono 21-18.

Nella prima parte del tie break le azzurre provano ad andarsene sul 3-1 e sul 6-4 ma vengono riprese dalle olandesi, poi Gottardi/Menegatti piazzano il break decisivo portandosi sul 10-6. Stam/Schoon provano la rimonta avvicinandosi fino al’11-9 ma in un baleno grazie al servizio le azzurre ripartono e vincono 15-10. Un successo che consegna alle italiane la seconda semifinale in due settimane dopo quella dell’Europeo, questa volta contro le forti svizzere Huberli/Brunner, bronzo olimpico a Parigi. Alle 20.00 in campo Nicolai/Cottafava contro Nicolaidis/Carracher con in palio un posto in semifinale nel torneo maschile.

TORNEO MASCHILE

Ottavi di finale:

van de Velde/Immers NED [5] Ehlers/Wickler GER [1] 2-0 (21-0, 21-0)

Nicolaidis/Carracher AUS [9] [Q] Henning/Just GER [12] 2-1 (13-21, 21-19, 15-10)

Evandro/Arthur BRA [3] Arthur/Adrielson BRA [10] [Q] 0-2 (20-22, 21-23)

Herrera/Gavira ESP [7] Hammarberg/Berger T. AUT [14] [Q] 2-1 (22-24, 21-16, 15-11)

Quarti di finale:

24-Aug 19:00 CC van de Velde/Immers NED [5] Mol, A./Sørum, C. NOR [2]

24-Aug 20:00 CC Cottafava/Nicolai ITA [6] Nicolaidis/Carracher AUS [9] [Q]

24-Aug 18:00 CC Arthur/Adrielson BRA [10] [Q] Boermans/de Groot NED [4]

24-Aug 18:00 2 Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [8] [Q] Herrera/Gavira ESP [7]

TORNEO FEMMINILE

Ottavi di finale:

Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q] Orsi Toth, R./Bianchi ITA [14] [Q] 2-0 (21-17, 25-23)

Ahtiainen/Lahti FIN [16] [Q] Gottardi/Menegatti ITA [7] 1-2 (15-21, 21-11, 17-19)

Klinger D./Klinger R. AUT [8] [Q] Thamela/Victoria BRA [10] [Q] 0-2 (17-21, 14-21)

Ludwig/Lippmann GER [12] Scoles/Flint USA [6] 2-1 (21-15, 19-21, 15-12)

Quarti di finale:

Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q] Hüberli/Brunner SUI [2] 0-2 (11-21, 18-21)

Stam/Schoon NED [3] Gottardi/Menegatti ITA [7] 1-2 (16-21, 21-18, 10-15)

Thamela/Victoria BRA [10] [Q] Vergé-Dépré A./Mäder SUI [5]

Müller/Tillmann GER [1] Ludwig/Lippmann GER [12]