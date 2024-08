Beach volley, Huberli/Brunner, scacco alle campionesse del mondo! Mariafè/Clancy è la coppia olimpica!

Campionesse d’Europa battono campionesse del mondo 2-0! Il verdetto non lascia spazio a discussioni nel quarto di finale che metteva di fronte le due coppie che hanno alzato i trofei più importanti del 2023. Alla fine vincono le svizzere Huberli/Brunner, più concrete e meno fallose nei momenti determinantei rispetto alle statunitensi Hughes/Cheng che lasciano gli USA senza coppie nella top 4 del torneo olimpico, dopo l’eliminazione di Nuss/Kloth.

Huberli/Brunner partono meglio, staccano le rivali sul 15-11 ma Hughes/Cheng reagiscono e si riportano sotto fino al 15-14. Le elvetiche non si scompongono, si riportano avanti 17-14 e mantengono le distanze fino al 21-18 che chiude il primo set. Sembra tutto facile per le svizzere sull’8-4 del secondo parziale ma le statunitensi non mollano e pareggiano a quota 11. Le americane sprecano un vantaggio di 14-12, si fanno raggiungere e nel finale in volata è ancora la coppia svizzera ad avere la meglio 21-19.

Nell’altro quarto di finale di serata vittoria delle australiane Mariafè/Clancy, già bronzo a Rio 2016, ad avere ragione dell’altra coppia elvetica Esmèe/Zoè, protagonista di un torneo al di sopra delle aspettative. Primo set all’insegna dell’equilibrio con la coppia australiana che piazza il break sul 17-15 e tiene il vantaggio fino al 21-19.

Nel secondo set si gioca punto a punto fino al 16 pari, poi lo scatto delle svizzere che, con un break di 6-1, si impongono con il punteggio di 21-16. nel tie break ancora australiane sugli scudi. Mariafè/Clancy scattano avanti 11-8, le elvetiche riescono a riavvicinarsi sull’11-10, poi crollano sotto i colpi della coppia australiana che vince 15-12 e torna in una semifinale olimpica otto anni dopo l’exploit di Rio.