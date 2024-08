Beach volley, Gottardi/Menegatti out agli ottavi. Le iridate Hughes/Cheng vincono al tie break

Si ferma negli ottavi di finale l’avventura olimpica di Marta Menegatti e Valentina Gottardi, che hanno trascinato al tie break le campionesse del mondo in carica, le statunitensi Hughes/Cheng, cedendo 15-12 al terzo set. Qualche rimpianto per le azzurre, soprattutto legato al finale del primo set e all’avvio del tie break.

Nel primo set parte iniziale all’insegna dell’equilibrio, con le azzurre che riescono a guadagnare un piccolo vantaggio sul 12-10 ma non basta. Menegatti fatica ad essere incisiva in attacco e le statunitensi ribaltano la situazione portandosi avanti prima 16-15 e poi 17-15 con un break di vantaggio. Le azzurre non riescono più a rimontare e Hughes/Cheng riescono ad avere la meglio 21-18.

Nel secondo set, dopo una prima fase molto equilibrata, è Gottardi a cambiare marcia e a firmare il break decisivo che porta avanti le azzurre 13-8. Le statunitensi provano a rimettersi in carreggiata, si avvicinano sul 15-13 ma le azzurre riprendono vigore ancora con un muro di Menegatti. Nel finale le azzurre allungano e riescono ad avere la meglio con il punteggio di 21-17.

Il tie break parte malissimo per le azzurre, che vanno sotto 5-1 e non riescono ad avvicinarsi alle rivali fino al 10-5. Nel finale del match le azzurre con la battuta tornano sotto fino all’11-12 ma sul più bello si bloccano. un attacco fuori di seconda di Gottardi mette la pietra tombale sul match mandando avanti 14-11 le statunitensi. Menegatti piazza un cambio palla ma ci pensa Hughes a mettere a terra il pallone del 15-12 che spegne il sogno delle azzurre.