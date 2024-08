Beach volley, Gottardi/Menegatti escono sconfitte nettamente contro Patricia/Duda

Doveva essere la partita più difficile del girone per le azzurre Valentina Gottardi e Marta Menegatti e così è stato. Contro le brasiliane Ana Patricia e Duda le azzurre sono state sconfitte piuttosto nettamente in due set con il punteggio di 21-17, 21-10.

Le azzurre sono rimaste in scia nel primo set fino più o meno alla metà del parziale, poi le brasiliane dall’8-8 hanno messo la freccia, con Ana Patricia eccezionale a muro e qualche ingenuità delle azzurre come un fallo di palleggio di Gottardi e un paio di errori al servizio. Nel secondo set invece la differenza tra le due coppie è stata più marcata, con le azzurre che si sono un po’ perse per strada di fronte alla forza delle avversarie.

Se andiamo a vedere i numeri del match, Ana Patricia/Duda che sono state decisamente più efficaci in ogni aspetto tecnico. Le brasiliane hanno messo a segno più attacchi punto (23-16), commettendo al contempo meno errori (9-12).

Da vedere ora quale sarà il futuro di Gottardi/Menegatti nel torneo olimpico. Il terzo posto, infatti, potrebbe garantire loro il passaggio diretto agli ottavi di finale. In caso escano dalle migliori terze, ci saranno gli incontri di ripescaggio per accedere al turno successivo.