Beach volley, Bianchi/Orsi Toth: primo main draw nell’Elite 16 di Amburgo! Da domani in campo tre coppie azzurre

Reka Orsi Toth e Giada Bianchi non si fermano. La coppia azzurra, dopo il nono posto all’Europeo, si qualifica per la prima volta per il main draw di un Elite 16 sulla sabbia di Amburgo e da domani sarà in campo a caccia degli ottavi di finale.

Nel primo turno delle qualificazioni le azzurre hanno superato 2-0 la coppia tedesca Bock/Kunst al termine di un match mai in discussione. Nel primo set azzurre avanti 10-2 e senza sussulti fino al 21-13, nel secondo, sotto 4-6, le italiane hanno piazzato un break di 9-3 e si sono portate sul 13-9, tenendo le distanze fino al 21-17 che ha regalato loro l’accesso al turno decisivo.

Ancora Germania dall’altra parte della rete per Bianchi/Orsi Toth, che hanno affrontato le tedesche Grune/Christ. Sotto 10-13, le azzurre hanno ribaltato la situazione nel finale pareggiando a quota 16 e vincendo 21-19 in volata. Nel secondo set parità fino a quota 15, poi break delle italiane di 5-0, per il 21-16 che ha regalato loro l’accesso al tabellone principale.

Le italiane sono inserite nella Pool C con le olandesi Stam/Schoon, contro cui debutteranno domani, le statunitensi Scoles/Flint e le brasiliane Hegeile/Vitoria. Nel Gruppo B del torneo femminile Menegatti/Gottardi affronteranno domattina le brasiliane Thamela/Victoria, poi venerdì se la vedranno con le olandesi Piersma/Beckuis e la coppia di bronzo a Parigi, le svizzere Huberli/Brunner. In campo maschile Nicolai/Cottafava sono inseriti nel Gruppo C e debutteranno con i norvegesi Mol/Berntsen domani alle 10.00 e venerdì affronteranno una coppia proveniente dalle qualificazioni ed i brasiliani Evandro/Arthur.

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni:

Bröring/van Driel, E. NED [7] Ahtiainen/Lahti FIN [10] 0-2 (16-21, 13-21)

Grüne/Christ GER [11] Hildreth/Van Gunst USA [6] 2-0 (21-19, 21-11)

Orsi Toth, R./Bianchi ITA [3] Bock/Kunst GER [14] 2-0 (21-13, 21-17)

Uhl/Schürholz GER [13] Plesiutschnig/Schützenhöfer AUT [4] 0-2 (16-21, 18-21)

Piersma B./Bekhuis NED [5] Grudzinskaite G./Grudzinskaite R. LTU [12] 2-1 (21-15, 17-21, 21-19)

Helland-Hansen/Olimstad NOR [9] Kozuch/Schneider GER [8] 1-2 (21-15, 19-21, 14-16)

Secondo turno qualificazioni:

Ahtiainen/Lahti FIN [10] Gallay/Churin ARG [2] 2-0 (21-19, 21-14)

Orsi Toth, R./Bianchi ITA [3] Grüne/Christ GER [11] 2-0 (21-19, 21-16)

Piersma B./Bekhuis NED [5] Plesiutschnig/Schützenhöfer AUT [4] 2-0 (21-18, 21-17)

Paulikiene/Raupelyte LTU [1] Kozuch/Schneider GER [8] 2-0 (25-23, 21-16)

Gironi:

Pool A

22-Aug 13:00 (CC) Müller/Tillmann GER [1] vs. Ahtiainen/Lahti FIN [16] [Q]

22-Aug 13:00 (2) Klinger D./Klinger R. AUT [8] [Q] vs. Gonzalez/Navas PUR [9] [Q]

22-Aug 17:00 (CC) Müller/Tillmann GER [1] vs. Gonzalez/Navas PUR [9] [Q]

22-Aug 17:00 (2) Klinger D./Klinger R. AUT [8] [Q] vs. Ahtiainen/Lahti FIN [16] [Q]

23-Aug 17:00 (CC) Müller/Tillmann GER [1] vs. Klinger D./Klinger R. AUT [8] [Q]

23-Aug 17:00 (2) Gonzalez/Navas PUR [9] [Q] vs. Ahtiainen/Lahti FIN [16] [Q]

Pool B

22-Aug 08:00 (CC) Hüberli/Brunner SUI [2] vs. Piersma B./Bekhuis NED [15] [Q]

22-Aug 08:00 (2) Gottardi/Menegatti ITA [7] vs. Thamela/Victoria BRA [10] [Q]

23-Aug 08:00 (CC) Hüberli/Brunner SUI [2] vs. Thamela/Victoria BRA [10] [Q]

23-Aug 08:00 (2) Gottardi/Menegatti ITA [7] vs. Piersma B./Bekhuis NED [15] [Q]

23-Aug 12:00 (CC) Hüberli/Brunner SUI [2] vs. Gottardi/Menegatti ITA [7]

23-Aug 12:00 (2) Thamela/Victoria BRA [10] [Q] vs. Piersma B./Bekhuis NED [15] [Q]

Pool C

22-Aug 09:00 (CC) Stam/Schoon NED [3] vs. Orsi Toth, R./Bianchi ITA [14] [Q]

22-Aug 09:00 (2) Scoles/Flint USA [6] vs. Hegeile/Vitoria BRA [11] [Q]

23-Aug 09:00 (CC) Stam/Schoon NED [3] vs. Hegeile/Vitoria BRA [11] [Q]

23-Aug 09:00 (2) Scoles/Flint USA [6] vs. Orsi Toth, R./Bianchi ITA [14] [Q]

23-Aug 13:00 (CC) Stam/Schoon NED [3] vs. Scoles/Flint USA [6]

23-Aug 13:00 (2) Hegeile/Vitoria BRA [11] [Q] vs. Orsi Toth, R./Bianchi ITA [14] [Q]

Pool D

22-Aug 12:00 (CC) Vergé-Dépré A./Mäder SUI [5] vs. Ludwig/Lippmann GER [12]

22-Aug 12:00 (2) Agatha/Rebecca BRA [4] vs. Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q]

22-Aug 16:00 (CC) Agatha/Rebecca BRA [4] vs. Ludwig/Lippmann GER [12]

22-Aug 16:00 (2) Vergé-Dépré A./Mäder SUI [5] vs. Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q]

23-Aug 16:00 (CC) Ludwig/Lippmann GER [12] vs. Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q]

23-Aug 16:00 (2) Agatha/Rebecca BRA [4] vs. Vergé-Dépré A./Mäder SUI [5]

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni:

Schnetzer/Petutschnig AUT [15] Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [2] Injury Team A

Hammarberg/Berger T. AUT [7] Canet/Rotar FRA [10] 2-0 (23-21, 21-16)

Bedritis/Rinkevics LAT [11] Smith/Webber USA [6] 1-2 (21-15, 25-27, 17-19)

Pedrosa/Campos POR [3] Sowa/Sagstetter GER [14] 2-1 (21-19, 11-21, 15-11)

Sengers/Boehlé NED [13] Krattiger/Breer SUI [4] 1-2 (15-21, 21-17, 14-16)

Grössig/Dressler AUT [5] Métral/Jordan SUI [12] 0-2 (15-21, 19-21)

Haussener/Friedli SUI [9] Luini/Penninga NED [8] 1-2 (18-21, 21-19, 11-15)

Sepka/Sedlak CZE [1] Huster/Sagstetter GER [16] 2-1 (21-19, 23-25, 19-17)

Secondo turno qualificazioni:

Hammarberg/Berger T. AUT [7] Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [2]

Pedrosa/Campos POR [3] Smith/Webber USA [6]

Métral/Jordan SUI [12] Krattiger/Breer SUI [4]

Sepka/Sedlak CZE [1] Luini/Penninga NED [8]

Gironi:

Pool A

22-Aug, 15:00, CC: Ehlers/Wickler GER [1] vs Seed 16

22-Aug, 15:00, 2: Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [8] [Q] vs Nicolaidis/Carracher AUS [9] [Q]

22-Aug, 18:00, CC: Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [8] [Q] vs Seed 16

22-Aug, 20:00, CC: Ehlers/Wickler GER [1] vs Nicolaidis/Carracher AUS [9] [Q]

23-Aug, 14:00, CC: Nicolaidis/Carracher AUS [9] [Q] vs Seed 16

23-Aug, 20:00, CC: Ehlers/Wickler GER [1] vs Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [8] [Q]

Pool B

22-Aug, 14:00, CC: Mol, A./Sørum, C. NOR [2] vs Seed 15

22-Aug, 14:00, 2: Herrera/Gavira ESP [7] vs Arthur/Adrielson BRA [10] [Q]

22-Aug, 18:00, 2: Herrera/Gavira ESP [7] vs Seed 15

22-Aug, 19:00, CC: Mol, A./Sørum, C. NOR [2] vs Arthur/Adrielson BRA [10] [Q]

23-Aug, 18:00, CC: Mol, A./Sørum, C. NOR [2] vs Herrera/Gavira ESP [7]

23-Aug, 19:00, CC: Arthur/Adrielson BRA [10] [Q] vs Seed 15

Pool C

22-Aug, 10:00, CC: Evandro/Arthur BRA [3] vs Seed 14

22-Aug, 10:00, 2: Cottafava/Nicolai ITA [6] vs Mol, H./Berntsen NOR [11] [Q]

23-Aug, 10:00, CC: Evandro/Arthur BRA [3] vs Mol, H./Berntsen NOR [11] [Q]

23-Aug, 10:00, 2: Cottafava/Nicolai ITA [6] vs Seed 14

23-Aug, 14:00, 2: Mol, H./Berntsen NOR [11] [Q] vs Seed 14

23-Aug, 18:00, 2: Evandro/Arthur BRA [3] vs Cottafava/Nicolai ITA [6]

Pool D

22-Aug, 11:00, CC: van de Velde/Immers NED [5] vs Henning/Just GER [12]

22-Aug, 11:00, 2: Boermans/de Groot NED [4] vs Seed 13

23-Aug, 11:00, CC: Boermans/de Groot NED [4] vs Henning/Just GER [12]

23-Aug, 11:00, 2: van de Velde/Immers NED [5] vs Seed 13

23-Aug, 15:00, CC: Henning/Just GER [12] vs Seed 13

23-Aug, 15:00, 2: Boermans/de Groot NED [4] vs van de Velde/Immers NED [5]