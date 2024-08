Beach Volley, amarezza per Nicolai/Cottafava. Gli azzurri si arrendono agli ottavi e salutano le Olimpiadi

Finisce agli ottavi il sogno di una medaglia per Paolo Nicolai e Samule Cottafava. La coppia azzurra saluta le Olimpiadi 2024 di beach volley arrendendosi piuttosto nettamente agli americani Miles Partain e Andrew Benesh, che si impongono con un secco e rotondo 2-0 (21-17 21-18). Giornata no per gli italiani, autori forse della peggior partita di tutta la rassegna a Cinque Cerchi, proprio quando serviva l’opposto per continuare la corsa.

Cottafava è sembrato spento, pagando probabilmente dazio per la giovane età e la poca esperienza. Alla prima partecipazione olimpica, l’azzurro, ha giocato una partita nettamente al di sotto delle aspettative, con troppi errori di scelta e tecnici, soprattutto al servizio e in attacco. Leggermente meglio Nicolai, che però non è riuscito a caricarsi sulle spalle la coppia, e così l’Italia chiuderà la spedizione parigina senza medagli nel beach volley.

Ai due italiani sono costate carissimo le fasi centrali di entrambi in set, in cui Partain/Benesh hanno alzato il livello e scappano via. Il primo break arriva subito, con l’invasione a muro degli azzurri per il 3-1 statunitense. Nicolai e Cottafava non trovano più la parità, con gli americani che invece allungano sul 9-6 grazie all’attacco di seconda di Benesh. Una parallela del più esperto degli italiani prova a riaccendere le speranze (15-17), ma la coppia USA difende e torna subito a più tre. Chiude i conti nel primo set con un facile attacco dal centro Partain.

Nel secondo parziale gli azzurri tornano in campo più decisi, e giocano punto a punto fino all’undici pari. Due muri di consecutivi di Benesh però aprono le prime crepe nella coppia italiana, che poi alza praticamente bandiera bianca con la diagonale direttamente fuori di Cottafava (11-15). Da quel momento in poi non c’è più partita, con l’errore al servizio di Samuele che regala i quarti di finale agli americani. Tanti gli otto errori al servizio degli azzurri, che subiscono anche la bellezza di 5 muri senza metterne uno a segno. Una prestazione sicuramente non positiva, ora c’è da capire il futuro di Nicolai e come si muoverà il domino delle coppie nell’ambito italiano.