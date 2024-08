Basket, la Francia è ancora in finale! Capolavoro contro la Germania alle Olimpiadi

La Francia lo ha fatto ancora! Seconda finale olimpica consecutiva per la squadra di Collet, che supera la Germania nella semifinale delle Olimpiadi di Parigi 2024 per 72-68 e sabato scenderà in campo nell’ultimo atto contro la vincente di Stati Uniti-Serbia. Un capolavoro quello dei transalpini, che erano stati battuti malamente nel girone dai campioni del mondo, prendendosi una favolosa rivincita.

Ancora una volta gli eroi per i francesi sono Guerschon Yabusele ed Isaia Cordinier, che mettono a referto rispettivamente per 17 e 16 punti. Victor Wembanyama chiude con 11 punti ed in doppia cifra ci va anche Matthias Lessort (10). Alla Germania non bastano i 18 punti di Dennis Schroder e i 10 di Franz Wagner.

Partenza super della Germania e la tripla di Wagner vale il +10 (12-2). Un ottimo Cordinier porta sotto la Francia, ma Obst rimette i tedeschi sul +9. Il giocatore della Virtus Bologna, però, è scatenato e con un’altra tripla chiude il parziale transalpino, che porta i padroni di casa sul -2 (16-18). Il finale di quarto premia i tedeschi, che sono avanti di sette punti alla prima sirena 25-18.

Weiler-Babb mette subito la tripla del +10, ma nella Francia si accende Wembanyama e la squadra di Collet tocca il -4. Si segna poco nel secondo quarto (solo otto punti per i tedeschi). Arriva la tripla di Obst del +6 (33-27), ma Yabusele e Wembanyama piazzano il break francese, con il tabellone che segna 33 pari alla pausa lunga.

Al rientro dagli spogliatoi si continua sul filo dell’equilibrio. Si gioca davvero punto a punto con nessuna delle due squadre che riesce a prendere il largo a metà terzo quarto. Il break transalpino arriva negli ultimi minuti della terza frazione con il gioco da tre punti di Lessort e poi con la tripla di Fournier, che lancia i padroni di casa avanti alla terza sirena sul +6 (56-50).

La Francia riparte fortissimo nell’ultimo quarto e la tripla di Ntlikina fa esplodere il pubblico di casa (66-53). La Germania prova a reagire e Bonga accorcia dall’arco sul -7 (67-60). Yabusele firma il +9, ma Obst e Schroder accorciano ancora sul -4. Yabusele fa 1/2 dalla lunetta e Wagner trova la tripla del -2 a 38 secondi (70-68). Wembanyama fa 1/2, ma anche Schroder sbaglia un libero pesantissimo. Cordinier, invece, è perfetto dalla lunetta e la Francia vince 73-69, volando ancora in finale alle Olimpiadi.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

FRANCIA – GERMANIA 73-69 (18-25, 15-8, 23-17, 17-19)

Francia: Ntilikina 5, Batum 9, Albicy, Yabusele 17, Cordinier 16, Fournier 5, de Colo, Lessort 10, Gobert, Wembanyama 11, Strazel, Coulibaly

Germania: Bonga 7, da Silva, Lo, Giffey, Weiler-Babb 5, Voigtmann 6, Wagner 10, Theis 8, Wagner 4, Schroder 18, Thiemann 3, Obst 8