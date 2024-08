Si apre quest’oggi la 3×3 Europe Cup 2024, che sostanzialmente è equiparabile al concetto di Europei della disciplina. L’Italia è presente con la squadra femminile, che però non riesce a vincere all’esordio. Arriva infatti la sconfitta per 14-10 contro la Francia, il che obbliga le azzurre a battere l’Ucraina alle 16:50 se vorrà passare il girone B (ma dipenderà dal risultato la natura decisiva di Francia-Ucraina, che si giocherà ancora più tardi, alle 20:55).

Ad aprire le marcature, dopo poco più di un minuto, è Consolini dalla lunetta, ma in generale non si segna praticamente mai. Paget e Brochant portano la Francia sul 3-1, ma nel frattempo le transalpine spendono quattro falli in due minuti. Si procede sul filo dell’equilibrio: sempre francesi avanti, ma è Consolini la vera trascinatrice azzurra e dopo 3’45” è 5-5.

Dall’altra parte prova a farsi trascinatrice Milapie, ma le compagne non riescono a seguirla nello sforzo realizzativo e così si rimane a lungo sul 7-5 Francia. Sono le difese e gli errori a prevalere, tant’è che ancora a 4′ dalla fine il punteggio è di 9-7 per la squadra d’Oltralpe. Alle transalpine, però, tocca un problema importante: proprio in quei secondi arriva il raggiungimento dei 6 falli, il che vuol dire Italia sempre in lunetta da quel momento in poi.

La Francia non riesce mai ad avere che uno o due punti di vantaggio, con l’Italia tenuta viva ora da Consolini, ora da Trimboli, ora da Miccoli. A 2′ dal termine il punteggio è di 11-9 per le francesi. A -1’30” Paget sigla il +3, ed è sostanzialmente il segnale di via libera per la Francia di fronte a un’Italia che quasi non riesce più a realizzare. Finisce 14-10 a favore delle transalpine.