Giornata di quarti di finale per il basket femminile 3×3 a Vienna (Austria) nell’ambito della Europe Cup – un vero e proprio torneo continentale, di fatto. Andiamo a fare un breve riepilogo di quanto accaduto quest’oggi, con le semifinali e le finali che sono previste domani domenica 25 agosto.

Nel primo incrocio la Polonia piega la resistenza della Lettonia per 19-17 al termine di un match molto equilibrato. Le polacche tentano un primo strappo (5-3), con le avversarie capaci di mettere il naso avanti poco dopo (6-7). La Polonia risponde prontamente per il contro-sorpasso (14-12), ma le baltiche impattano ancora nel punteggio (15-15). Telenga fa 2/2 in lunetta (17-15), con Maurina che dà l’ultimo sussulto alla Lettonia (18-17) prima che Telenga segni il canestro del 19-17 che vale la semifinale.

Nel secondo incontro dei quarti la Spagna batte l’Ucraina per 18-15 dopo una partita in discesa fin dalle prime battute e stacca il pass per il turno successivo dove affronterà proprio la Polonia. Avvio bruciante delle iberiche con un parziale di 5-2, che diventa addirittura un 8-2 dopo qualche minuto. L’Ucraina incassa il colpo ma prova a reagire per cercare di colmare seppur parzialmente un gap importante, con Uro-Nille che segna a cronometro fermo per il -5 (15-10). La Spagna non si scompone e riesce a mantenere i nervi saldi respingendo gli assalti avversari (18-11), con Liashko che rende meno pesante il passivo per i. 18-15 con cui le Furie Rosse raggiungono la Polonia in semifinale.

L’Olanda non trema di fronte alla Germania e vince per 20-15. Le olandesi premono subito sull’acceleratore (4-0), con Mevius che prova a scuotere le tedesche (6-3). Poros mette pressione dall’arco (7-6), ma l’Olanda riprende il ritmo e torna a +4 (14-10). Ci pensano Boonstra e Fleuren a chiudere la partita sul 20-15 che consente alle Orange di passare in semifinale.

Nel quarto di finale conclusivo la Francia prevale sull’Austria per 21-14. Inizio di match favorevole alle austriache (1-4), con le transalpine che prendono le misure e pareggiano i conti (9-9). Partita ancora in pareggio poco dopo (12-12), con Eve-Paget che mette la freccia (14-12). Austria in confusione, con la Francia che non cala l’intensità e vince per 21-14 incrociando l’Olanda in semifinale.