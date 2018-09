Basket 3×3, Europei 2018: una vittoria e una sconfitta bastano all’Italia femminile per il primo posto nel girone

La nazionale italiana femminile di basket 3×3 supera la fase a gironi al termine della prima giornata degli Europei 2018 in corso di svolgimento a Bucarest (Romania). Il quartetto azzurro costituito da Marcella Filippi, Giulia Ciavarella, Rae Lin D’Alie e Arianna Zampieri ha superato prima il Belgio con un agevole 22-15, poi è stato sconfitto di misura dall’Ungheria 12-13. Nonostante ciò le campionesse mondiali in carica accedono ai quarti di finale da leader del girone D e domenica 16 settembre affronteranno la Repubblica Ceca (seconda del gruppo B) come primo step del cammino verso un’eventuale conquista della Europe Cup.

Nel primo match parte fortissimo il Belgio, che si porta in vantaggio 3-0 dopo il primo minuto. Il primo canestro delle azzurre arriva appena superato il primo giro di lancetta, riportandosi subito dopo sotto di una lunghezza. Dopo i primi tre minuti di difficoltà l’Italia si scioglie passando in vantaggio e allungando il margine fino al 20-12 grazie alle siglature di Marcella Filippi e Rae Lin D’Alie, quest’ultima dando vita a certi assist dietro schiena favolosi. Breve reazione delle avversarie con un parziale di 3-0 ma Arianna Zampieri (8 punti) chiude la pratica con un tiro dalla distanza per il 22-15 finale.

Classico inizio in sordina delle azzurre contro l’Ungheria e pochi canestri nelle prime battute, dopo tre minuti le ungheresi sono avanti 3-1. Le biancorosse si rivelano un avversario tosto, mentre il terzetto italiano fatica a trovare la via del canestro, tant’è che a quattro giri d’orologio dallo scadere dei 10 minuti il risultato dice 9-5 per le avversarie. Un due su due dalla lunetta di Marcella Filippi (le ungheresi hanno commesso il settimo fallo di squadra, dunque è bonus) ci riporta sui binari, ma le rivali piazzano un altro parziale che le porta avanti 13-9. La reazione finale di Rae Rae non basta per ottenere la vittoria, ma è sufficiente per accedere ai quarti come prima classificata (in caso di parità si conta la somma dei punti realizzati). Finisce 13-12 per l’Ungheria, quest’ultima comunque eliminata dato che ha realizzato in totale 29 punti, contro i 32 del Belgio.

Rimanendo in campo femminile, nel girone B accedono ai quarti di finale Francia e Repubblica Ceca, entrambe vincenti contro la Bielorussia, con le transalpine che hanno la meglio sulle ceche nello scontro diretto qualificandosi dunque come teste di serie. Tra gli uomini invece nel girone A superano la fase a gironi Serbia e Spagna, rispettivamente prima e seconda, mentre nel gruppo C tutto facile per la Lettonia, con i padroni di casa che vengono eliminati dopo le sconfitte contro l’Ungheria (seconda) e i biancorossi. Di seguito tutti i risultati della prima giornata di Europe Cup 2018.

MASCHILE

GIRONE A:

Serbia-Bosnia&Erzegovina 20-10; Spagna-Bosnia&Erzegovina 21-10; Serbia-Spagna 20-15

Classifica: Serbia 2-0; Spagna 1-1; Bosnia&Erzegovina 0-2

GIRONE C:

Lettonia-Ungheria 22-11; Romania-Ungheria 14-19; Lettonia-Romania 21-10

Classifica: Lettonia 2-0; Ungheria 1-1; Romania 0-2

FEMMINILE

GIRONE B:

Francia-Bielorussia 22-5; Repubblica Ceca-Bielorussia 20-19; Francia-Repubblica Ceca 22-10

Classifica: Francia 2-0; Repubblica Ceca 1-1; Bielorussia 0-2

GIRONE D:

Ungheria-Belgio 16-17; Italia-Belgio 22-15 (Ciavarella 3, Filippi 5, Dalie 6, Zampieri 8); Italia-Ungheria 12-13 (Ciavarella 1, Filippi 5, D’Alie 5, Zampieri 1)

Classifica: Italia 1-1 (34 punti); Belgio 1-1 (32 punti); Ungheria 1-1 (29 punti)













