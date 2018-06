Basket 3×3, Qualificazioni Europe Cup 2018: le Azzurre a punteggio pieno dopo i primi due incontri

Inizia nel migliore dei modi l’avventura dell’Italia nelle qualificazioni alla fase finale della Europe Cup 2018, del basket 3×3 femminile. Le Azzurre, splendide oro iridato nelle Filippine scrivendo una storia indelebile della pallacanestro del Bel Paese, sono tornate in campo vincendo i primi due incontri contro la Grecia e contro le padrone di casa di Andorra. Ricordiamo che la vincitrice del girone si qualificherà direttamente agli atti conclusivi della competizione, la seconda e la terza della classifica giocheranno invece delle semifinali di spareggio contro seconde e terze della Pool B (Ungheria, Estonia, Lettonia, Serbia) che assegneranno gli ultimi due pass.

Ebbene, 21-10 contro Andorra e 22-7 contro la Grecia. Due successi facili ma non scontati, visto come le italiane hanno dovuto recuperare dagli sforzi fatti nella rassegna iridata. In evidenza nei due match Marcella Filippi (10 punti contro Andorra e 9 contro le elleniche), ispirata dalla solita D’Alie, giocatrice totale della compagine italiana. Quest’oggi si terranno gli altri due incontri, non semplici, contro la Spagna e l’Azerbaijan.













(foto pagina Facebook Italbasket)