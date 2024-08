Baseball, San Marino vince ancora e si avvicina alla finale nella Serie A 2024. Macerata batte un colpo

San Marino prova lo strappo. La squadra della Serenissima Repubblica ha infatti trovato un’altra preziosa vittoria nella gara-4 valida per semifinale scudetto del Campionato di Serie A 2024 di baseball, battendo la UnipolSai Bologna per 6-1 avanzando così 3-1 nella serie.

Un successo agguantato tra le mura amiche di Serravalle grazie a un terzo big inning contrassegnato da due fuoricampo, rispettivamente timbrati da Angelo Games e di Diaz Diaz: due grandi gesta che hanno consentito alla squadra di casa di portarsi sul parziale di 6-0. Abbastanza bloccati invece gli attacchi nel resto delle riprese, perlopiù terminate con un nulla di fatto. Gli emiliani tentano di riaprire i giochi solo al penultimo atto con Richardson che, con un altro homer, marca il primo nonché unico punto del match.

Batte un colpo invece Materata che, al quarto tentativo, riesce a vincere una partita nella serie passando per 4-3 in occasione del quarto confronto con Parma. Una trionfo ben confezionato quello dei marchigiani, abili ad andare segno per tre inning consecutivi marcando un punto nella seconda ripresa, raddoppiando poi nella terza e allungando ancora nella quarta, dove è arrivato anche il primo sigillo tra le fila degli emiliani, i quali cercano di riaprire i giochi solo alla fine, mettendo a referto due sigilli mancando però l’appuntamento con il pareggio.

La disputa adesso è sul 3-1: nel prossimo turno, in gara-5, Parma avrò la possibilità di chiudere i conti in casa.