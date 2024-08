Baseball: Macerata, che miracolo! Vince anche gara-6 e costringe Parma alla bella

Colpo di mano di rilevanti dimensioni da parte dell’Hotsand Macerata. Il club marchigiano, infatti, riesce a compiere uno di quei miracoli sportivi che si possono definire da brividi e pareggia sul 3-3 la serie di semifinale scudetto contro il Parmaclima. Sarà dunque gara-7, domani, a decidere la seconda finalista delle Italian Baseball Series.

Tutto si decide in due soli inning, fondamentalmente. Nel quarto basta un singolo ad Albert per regalare al solito Leonora la gioia dell’inning che sblocca il risultato, il tutto dopo una valida costruzione da parte dei maceratesi.

Ma non finisce qui. Con un Williander Moreno praticamente inattaccabile al lancio, la “botta” decisiva arriva con le basi maceratesi piene e Di Tura che, con Casanova oramai in zona 100 lanci, riesce a piazzare un giro di mazza che basta per ottenere il singolo del definitivo 2-0.

Si va, come detto, a gara-7. Un match che si dovrà disputare al Nino Cavalli di Parma, e che determinerà così chi potrà sfidare San Marino nell’agognato atto finale.