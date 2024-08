Badminton, Viktor Axelsen approda in semifinale alle Olimpiadi. Esce di scena il numero 1 Shi Yu Qi

Si allinea alle semifinali il tabellone del torneo di singolare maschile del badminton alle Olimpiadi di Parigi 2024: la notizia di giornata, al termine dei quarti di finale, è certamente l’uscita di scena del numero 1 del seeding e del mondo, il cinese Shi Yu Qi, che aveva eliminato l’azzurro Giovanni Toti nella prima fase a gironi.

A firmare l’impresa di giornata è il thailandese Kunlavut Vitidsarn, testa di serie numero 8, che domina l’incontro e si impone per 21-12 21-10 in 45 minuti. Nel penultimo atto della parte alta del main draw la sfida sarà contro il malese Lee Zii Jia, numero 7 del tabellone, che estromette il numero 4, il danese Anders Antonsen, sconfitto per 21-17 21-15 in 53′.

Nella parte bassa del tabellone continua il cammino dell’indiano Sen Lakshya, il quale rimonta ed elimina il numero 12, il taiwanese Chou Tien Chen, battuto per 19-21 21-15 21-12 in un’ora ed un quarto di gioco. Ad attenderlo in semifinale c’è il danese Viktor Axelsen, testa di serie numero 2, che regola in 49′ l’atleta di Singapore, numero 10 del seeding, Loh Kean Yew, sconfitto per 21-9 21-17.