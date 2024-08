ATP Winston-Salem, Shang prossimo avversario di Sonego. Avanzano Eubanks e Michelsen

Calato il sipario su una nuova giornata di incontri nel torneo di Winston-Salem. Sul cemento americano, il bilancio in casa Italia è stato di una vittoria e una sconfitta. Successo di Lorenzo Sonego contro lo svizzero Dominic Stricker con il punteggio di 6-4 6-1 e ko di Luciano Darderi contro il belga David Goffin per 6-2 6-4.

Sonego affronterà negli ottavi di finale il cinese Juncheng Shang (n.77 ATP), a segno per 7-5 6-3 contro l’argentino Mariano Navone (n.37 del ranking). Goffin, invece, giocherà contro il francese Arthur Rinderknech (n.56 del mondo), a segno per 6-3 6-4 contro l’australiano Chris O’Connell (n.86 del mondo).

Sono arrivate le vittorie degli statunitensi Alex Michelsen e di Chris Eubanks. La testa di serie n.11 del torneo si è imposta per 7-6 (3) 6-4 contro l’ungherese Marton Fucsovics (n.79 del mondo) e negli ottavi affronterà il belga Zizou Bergs (n.85 del ranking), a sorpresa vittorioso contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry (n.34 del mondo) per 4-6 7-5 6-3. Eubanks (n.120 ATP) ha avuto vita facile contro il francese Hugo Gaston e lo score di 6-1 6-4 parla chiaro. Lo statunitense se la vedrà contro uno dei tennisti più in forma del momento, il russo Roman Safiullin (n.59 del ranking), che ha regolato con il punteggio di 6-1 7-5 il francese Corentin Moutet (n.68 del mondo).

Prosegue il cammino di Borna Coric e di Pablo Carreno Busta. Il croato (n.87 del mondo) ha battuto la testa di serie n.1 del torneo, Sebastian Baez, con il punteggio di 6-3 6-4. L’argentino conferma le sue difficoltà sulle superfici rapide. Bravo Coric ad approfittarne e nel prossimo round giocherà contro l’australiano Hijikata. Lo spagnolo (n.300 ATP), da par suo, sta cercando di ricostruire la propria classifica dopo essere stato lungamente ai box per problemi fisici. Carreno Busta ha nettamente sconfitto il kazako Alexander Shevchenko (n.60 ATP) e sarà quindi il prossimo rivale dell’australiano Aleksandar Vukic.

Da segnalare anche le sconfitte di Francisco Cerundolo e di Nuno Borges. L’argentino (n.29 del mondo) è stato sorpreso dall’americano Zachary Svajda (n.107 del ranking) sullo score di 6-4 6-4. Quest’ultimo giocherà gli ottavi contro il russo Pavel Kotov (a segno contro il francese Alexander Muller per 6-4 5-7 6-2). Il portoghese (n.35 del mondo) è stato battuto invece dal brasiliano Thiago Seyboth Wild (n.69 ATP) sul punteggio di 7-6 (2) 6-2. Il sudamericano sarà il prossimo avversario dello statunitense Learner Tien (n.231 del ranking), vincitore a sorpresa contro l’ungherese Fabian Marozsan (n.49 del mondo) per 6-2 6-7 (1) 7-6 (2).