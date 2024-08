ATP Winston-Salem, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego nel tabellone principale

Dal 18 al 24 agosto il torneo ATP250 di Winston-Salem terra banco. Sul cemento americano andrà in scena un evento che accompagnerà i giocatori allo Slam di New York, il target principale per i tennisti di alto livello che stanno lavorando in funzione del Major.

In questa circostanza la testa di serie n.1 sarà l’argentino Sebastian Baez, che cercherà di conquistare dei punti nella classifica mondiale, dopo aver faticato in questo swing nordamericano. Ai nastri di partenza risponderanno presenti anche Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. L’italo-argentino, ritiratosi nel corso del derby un po’ polemico contro Flavio Cobolli a Cincinnati, spera di aver messo alle spalle le criticità fisiche.

Discorso diverso per Sonego che ha bisogno di mettere insieme delle vittorie per ritrovare fiducia, dopo i non entusiasmanti riscontri di questo 2024. Pertanto, il torneo in questione potrebbe rappresentare per il piemontese un’opportunità per dare dei segnali positivi in vista del Major statunitense.

Entrambi i giocatori italiani inizieranno dal secondo turno, essendo rispettivamente n.5 e n.10 del seeding: Darderi affronterà il vincente del confronto tra il belga David Goffin e lo spagnolo Jaume Munar, mentre Sonny giocherà contro uno tra l’argentino Federico Coria e lo svizzero Dominic Stricker.

TABELLONE ATP250 WINSTON-SALEM

PARTE ALTA

(1) Baez, Sebastian ARG vs Bye

Coric, Borna CRO vs Nagal, Sumit IND

van de Zandschulp, Botic NED vs Cazaux, Arthur FRA

Bye vs (16) Hijikata, Rinky AUS

(12) Rinderknech, Arthur FRA vs Bye

O’Connell, Christopher AUS vs Qualifier

Goffin, David BEL vs Munar, Jaume ESP

Bye vs (5) Darderi, Luciano ITA

(3/WC) Cerundolo, Francisco ARG vs Bye

Djere, Laslo SRB vs Qualifier

Monteiro, Thiago BRA vs Lestienne, Constant FRA

Bye vs (15) Kotov, Pavel RUS

(10) Sonego, Lorenzo ITA vs Bye

Coria, Federico ARG vs (PR) Stricker, Dominic SUI

Comesana, Francisco ARG vs Shang, Juncheng CHN

Bye vs (7) Navone, Mariano ARG

PARTE BASSA

(8) Borges, Nuno POR vs Bye

Seyboth Wild, Thiago BRA vs Duckworth, James AUS

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (9) Marozsan, Fabian HUN

(13) Shevchenko, Alexander KAZ vs Bye

Safiullin, Roman RUS vs (WC) Carreno Busta, Pablo ESP

Evans, Daniel GBR vs Vukic, Aleksandar AUS

Bye vs (4) Mannarino, Adrian FRA

(6) Etcheverry, Tomas Martin ARG vs Bye

Bergs, Zizou BEL vs (WC) Opelka, Reilly USA

Daniel, Taro JPN vs Fucsovics, Marton HUN

Bye vs (11) Michelsen, Alex USA

(14) Gaston, Hugo FRA vs Bye

(WC) Eubanks, Christopher USA vs Walton, Adam AUS

McDonald, Mackenzie USA vs Moutet, Corentin FRA

Bye vs (2) Draper, Jack GBR