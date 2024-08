ATP Winston-Salem, David Goffin e Dominic Stricker prossimi avversari di Darderi e di Sonego

Giornata piuttosto intensa quella che c’è stata sul cemento del torneo ATP250 di Winston-Salem. La pioggia delle ore precedenti ha reso il programma di incontri particolarmente ricco e vale la pena andare ad analizzare cosa sia accaduto. In primis, si conoscono i nomi dei prossimi avversari di Luciano Darderi e di Lorenzo Sonego nel secondo turno.

Si tratta di David Goffin e di Dominic Stricker. Il belga (n.90 del mondo) si è imposto per 7-5 4-6 6-3 contro lo spagnolo Jaume Munar (n.82 del ranking). Una vittoria non semplice per l’ex top-10 che quindi affronterà Darderi nel secondo round. Più agevole il successo dello svizzero Stricker (n.182 del ranking): il mancino elvetico ha regolato con lo score di 7-5 6-2 l’argentino Federico Coria (n.78 del mondo) e sarà quindi il prossimo rivale di Sonego.

Da segnalare poi la vittoria dell’iberico Pablo Carreno Busta. Dopo tantissimi problemi fisici che l’hanno costretto ai box lungamente, lo spagnolo (n.300 del mondo) ha inflitto una dura punizione tennistica al qualificato americano Omni Kumar (n.434 ATP) visto lo score di 6-2 6-0. Nel prossimo turno Carreno se la vedrà contro il kazako Alexander Shevchenko (n.13 del seeding).

Pronostici rispettati nel caso del cinese Juncheng Shang (n.77 del ranking): il talentuoso mancino asiatico ha regolato sullo score di 6-2 6-1 l’argentino Francisco Comesana (n.108 ATP) e negli ottavi ci sarà da affrontare per lui un altro argentino, ovvero Mariano Navone (testa di serie n.7).

Già ai quarti di finale del torneo è invece l’australiano Aleksandar Vukic (n.94 del mondo), a segno contro il francese Adrian Mannarino (n.42 ATP) per 7-6 (5) 2-6 6-1. Un match nel quale il transalpino ha evidenziato i suoi attuali limiti di tenuta al cospetto dell’aussie che attende il vincente della sfida menzionata tra Shevchenko e Carreno Busta.