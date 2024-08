ATP Washington, Flavio Cobolli è super! Sconfitto Shelton in rimonta e vola in Finale!

Signore e signori, Flavio Cobolli è in Finale. Il tennista romano ha sconfitto lo statunitense Ben Shelton (n.14 del rankin) nella semifinale dell’ATP500 di Washington (USA) con il punteggio di 4-6 7-5 6-3. Una vittoria autorevole e in rimonta per il classe 2002 nostrano, che ha dimostrato qualità tecniche e caratteriali di primo livello, spegnendo la verve del suo avversario in un match iniziato con notevole ritardo per via della pioggia. Con questo risultato sul cemento americano, Cobolli prosegue la sua scalata in classifica (n.33 del mondo virtuale). Il suo prossimo avversario nell’atto conclusivo sarà Sebastian Korda, che ha piegato nel derby statunitense Frances Tiafoe.

Nel primo set l’avvio di Flavio non è dei migliori: poca precisione al servizio e Shelton prontissimo ad azzannare la preda. Reagisce il giocatore italiano nel sesto game, trovando il contro-break con alcune risposte pregevoli. Tuttavia, il servizio non lo supporta nel nono gioco, quando lo statunitense con la sua profondità e le rotazioni mancine conquista un altro break e la frazione sul 6-4.

Nel secondo set Cobolli fa vedere quanto il suo atteggiamento sia un fattore discriminante. Nonostante la prima in battuta latiti, il tennista tricolore cancella due palle break molto pericolose nel settimo game, dopo non averne trasformate nel quarto. Il rendimento con il servizio di Shelton cala e nel dodicesimo game Flavio è pronto a evidenziare i buchi nel tennis del suo avversario, che con un doppio fallo consegna la frazione sul 7-5 all’azzurro.

Nel terzo set l’inerzia della partita è dalla parte di Cobolli. L’americano è troppo falloso e in risposta Flavio è in una condizione esagerata. Il break nel secondo game è la logica conseguenza. Nonostante le prime in battuta siano sempre poche, il romano con accelerazioni di dritto spaventose toglie le castagne dal fuoco e, senza concedere palle break, archivia la pratica sullo score di 6-3.

Leggendo le statistiche, si notano un po’ le difficoltà di Cobolli nella gestione del servizio, tenuto conto dei 7 doppi falli. Tuttavia, quando ha messo la prima ha ottenuto l’81% dei punti, mentre con la seconda il 49%. Fattore negativo la percentuale di prime in campo (58%), ma è l’aspetto su cui dovrà migliorare nel prossimo futuro.