ATP Montreal, Bolelli/Vavassori cominciano forte: piegati senza problemi Pospisil/Shapovalov

Grande inizio per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel Masters 1000 di Montreal. Dopo la delusione delle Olimpiadi di Parigi, terminate troppo velocemente al primo turno, gli azzurri hanno cominciato bene la stagione sul cemento americano agli Open del Canada battendo l’inedita coppia canadese formata da Vasek Pospisil e Denis Shapovalov con il punteggio di 6-4 6-3 in neppure un’ora di gioco. Al prossimo turno sarà sfida ad una coppia tra gli ostici australiani Purcell/Thompson o Auger-Aliassime/Galarneau.

Primo set che le teste di serie numero 5 del tabellone hanno indirizzato già nel terzo game con un break ottenuto a trenta. Nei turni di battuta non hanno concesso neanche le briciole, mostrando una continuità notevole. Bolelli e Vavassori potevano chiudere il parziale già sul 5-3 15-40, hanno sprecato tre set point, ma non hanno avuto problemi nel game seguente.

Nel secondo set il break è arrivato ancora una volta nel terzo game, questa volta a quindici. Anche in questo caso alla battuta i due canadesi non si sono mai resi minacciosi e stavolta non c’è stato neanche bisogno di andare a servire sul 5-4 per il match, con la chiusura che è arrivata con un ulteriore break sul 3-5, a trenta.

La coppia italiana ha messo in campo il 55% di prime e con questo colpo ha perso appena due punti (22 su 24 di efficienza). In totale sono appena otto i punti persi alla battuta in tutto il match e zero le palle break concesse.