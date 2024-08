ATP Cincinnati, Zverev, Rublev e Rune agli ottavi. Eliminati Tsitsipas e Dimitrov, Alcaraz fermato dalla pioggia

Chiusa una giornata intensa a Cincinnati per l’edizione 2024 del Masters1000. Tanti i match validi per il secondo turno e un completamento non c’è stato per l’arrivo della pioggia che ha costretto a posticipare a oggi (dalle 17.00 italiane) i match della sessione serale negli States (notte italiana appena trascorsa). Il riferimento è in particolare al match tra Carlos Alcaraz (n.3 del mondo) e Gael Monfils (n.46 ATP), con lo spagnolo vittorioso nel primo set 6-4 e sotto 1-3 nel tie-break del secondo, dopo aver dovuto cancellare non poche chance break al transalpino nel corso della frazione. Posticipata a oggi anche la sfida tra il norvegese Casper Ruud (n.8 del ranking) e il canadese Felix Auger-Aliassime (n.19 del mondo).

Pronostici rispettati nel caso di Alexander Zverev, Andrey Rublev e di Holger Rune. Il tedesco (n.4 del mondo) ha avuto vita facile contro il russo Karen Khachanov (n.22 ATP) e si è imposto con il punteggio di 6-3 6-2. Il teutonico giocherà gli ottavi contro il redivivo Pablo Carreno Busta (n.513 del ranking), a segno contro l’australiano Max Purcell (n.68 ATP) per 6-3 6-3.

Ottima la prestazione anche di Rublev (n.6 del mondo) contro il cinese Zhizhen Zhang (n.44 del ranking): 6-4 6-3 il punteggio in favore del moscovita, che sarà opposto all’americano Brandon Nakashima. Quest’ultimo (n.49 del ranking) ha sconfitto il francese Arthur Fils (n.24 ATP) per 7-5 7-6 (3).

Sempre in due set l’affermazione di Rune (n.16 del mondo) contro il portoghese Nuno Borges (n.39 del ranking) per 6-3 7-6 (8), ma tanti problemi per il danese nel secondo parziale anche dal punto di vista fisico. Il classe 2003, comunque, attende il nome del vincitore della sfida tra Alcaraz e Monfils per conoscere il nome del prossimo avversario.

Le sorprese di giornata sono state le sconfitte di Stefanos Tsitsipas e di Grigor Dimitrov. Il greco (n.11 del mondo) ha subito la rimonta del britannico Jack Draper (n.28 del ranking) sullo score di 3-6 6-4 7-5. Draper giocherà contro il vincente del confronto tra Ruud e Auger-Aliassime. Dimitrov (n.9 del mondo) ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto dell’ungherese Fabian Marozsan (n.50 del ranking), vittorioso per 4-6 6-4 6-3. Il magiaro sarà il prossimo avversario dello statunitense Ben Shelton (n.14 del mondo) che ha sconfitto l’argentino Tomas Martin Etcheverry (n.37 del ranking) per 6-7 (6) 7-6 (7) 6-3.

Si sa anche chi affronterà Flavio Cobolli, a segno nel derby contro Luciano Darderi per via del ritiro di quest’ultimo e con polemica annessa. Il giovane tennista romano se la vedrà contro il polacco Hubert Hurkacz (n.7 del mondo), ironia della sorta anch’egli coinvolto in un match dall’andamento particolare. Il giapponese Yoshihito Nishioka, avversario di Hubi, ha perso completamente la testa nel terzo parziale, dopo essere stato a due punti dal successo nella seconda frazione e subito il break nel quarto game del terzo. Nishioka, infatti, ha buttato ripetutamente le palline fuori dal campo per grande frustrazione e ha rimediato un penalty-point. Non contento, negli ultimi due game della partita non ha praticamente giocato. È così che si spiega il 3-6 7-6 (4) 6-1 in favore di Hurkacz.