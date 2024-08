ATP Cincinnati, Lorenzo Sonego batte Borna Coric in rimonta e approda al turno decisivo delle qualificazioni

Giungono buone notizie dalle qualificazioni del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento statunitense, Lorenzo Sonego (n.57 del ranking) si è imposto con il punteggio di 3-6 6-2 6-3 contro il croato Borna Coric (n.94 del mondo). Una vittoria in rimonta per il piemontese, che si è qualificato al turno decisivo delle “quali” in cui affronterà lo spagnolo Jaume Munar.

Nel primo set la partenza non è stata delle migliori per Sonny: break a zero nel primo game. Poca incisività in risposta da parte del torinese, mentre Coric ha controllato la situazione con grande sicurezza, non concedendo alcuna chance al suo rivale. Una superiorità chiara del croato, suggellata dal secondo break del nono game che ha chiuso la frazione sul 6-3.

Nel secondo set Sonego ha alzato il livello del proprio tennis e il break del primo game è stato importante. Lorenzo ha trovato le sue combinazioni preferite, alternando dritto a sventaglio e inside-in, creando non pochi grattacapi al suo avversario. In questo modo è arrivato il secondo break del settimo gioco, che ha mandato i titoli di coda sulla frazione (6-2).

Nel terzo set si è assistito a una replica del parziale precedente. Sonego è stato in grado di strappare il servizio a Coric in apertura, puntando sulla più favorevole diagonale di dritto. Avanti di un break, l’azzurro non ha mai tentennato nei turni al servizio e nel nono game è riuscito a conquistare il secondo break, chiudendo sul 6-3 la partita.