ATP Cincinnati, il tabellone di Berrettini: dal debutto con Rune all’ipotesi Alcaraz

Dopo le Olimpiadi e il Masters 1000 di Montreal, tutti i protagonisti tornano in scena per il Masters 1000 di Cincinnati, il principale appuntamento in preparazione dello US Open. Il torneo nell’Ohio, a differenza degli Open del Canada decisamente depotenziati dalle assenze olimpiche, vedrà praticamente tutti i principali protagonisti al via ad esclusione di Novak Djokovic.

Matteo Berrettini è entrato in tabellone grazie a una wild card (altrimenti avrebbe giocato le qualificazioni) e affronterà al primo turno Holger Rune. Una sfida subito affascinante e stimolante per il giocatore romano contro il giovane danese che sta vivendo una stagione discontinua e difficile, piena di passaggi a vuoto e con poche settimane veramente convincenti. Un match quindi affrontabile per l’azzurro che viene dai due titoli di fila tra Gstaad e Ktzbuhel.

Dopo un primo turno così esigente, Berrettini potrebbe avere un secondo turno più morbido contro uno tra Adrian Mannarino e un qualificato. Strada che sembrerebbe essere sbarrata poi al terzo turno, con la possibile sfida al numero 3 del mondo Carlos Alcaraz, finalista in questo torneo lo scorso anno quando perse un match incredibile contro Novak Djokovic. Se dovesse passare ci sarebbe poi uno tra Tsitsipas, Auger-Aliassime, Ruud o Struff.

IL TABELLONE DI BERRETTINI NELL’ATP DI CINCINNATI

1° turno: Rune

2° turno: Mannarino/qualificato

3° turno: Alcaraz

Quarti di finale: Tsitsipas/Ruud/Auger-Aliassime/Struff

Semifinale: Medvedev/Hurkacz/Musetti/Paul

Finale: Sinner/Zverev/Rublev/Korda/Dimitrov