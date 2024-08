Frances Tiafoe descrive cosa sia affrontare Sinner: “Figlio di p…., non può perdere!”

Uno splendido percorso per Frances Tiafoe a Cincinnati. Il tennista statunitense, protagonista di un 2024 finora privo di acuti, ha ritrovato la giusta ispirazione sul cemento dell’Ohio e si è spinto fino alla Finale del Masters1000, dovendosi arrendere alla superiorità di Jannik Sinner, a segno con il punteggio di 7-6 (4) 6-2. Una partita che, dopo un primo set lottata, è andata via liscia per il tennista italiano.

“Non posso che essere clamorosamente contento per questa settimana. Dallo US Open dello scorso anno ho faticato tanto: non potrei essere più felice di questo risultato.È stata la settimana migliore della mia carriera“, le prime impressioni di Tiafoe in conferenza stampa.

Parlando poi di cosa si possa provare nel giocare contro Sinner, l’americano si è espresso in maniera molto colorita e scherzosa: “Figlio di puttana, non può perdere. Ha un gran servizio, si muove benissimo, ha un ritmo di palla vertiginoso e non ti permette di giocare nemmeno una palla a un ritmo medio. Inoltre è capace di alzare il livello nei momenti importanti“, ha spiegato.

“Il primo set è stato cruciale: ho avuto tre palle break contro di lui, avrei dovuto giocare un po’ più offensivo. Ma a parte quello, non c’era molto altro da fare. Ho giocato un brutto game a inizio secondo set e un tennista come lui non ti fa respirare“, ha concluso Tiafoe.