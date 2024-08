ATP Cincinnati 2024, il tabellone: Sinner testa di serie n.1, ma a rischio. Torna Alcaraz

Siamo ormai entrati nel periodo dell’anno in cui il tennis è caratterizzato dal cemento americano. Si sta ancora svolgendo il torneo di Montreal ma è già tempo di pensare a Cincinnati, che almeno in teoria dovrebbe cominciare domani. Intanto il tabellone è stato sorteggiato e Jannik Sinner sarà ancora il numero 1 del seeding.

Nonostante il ko contro Andrey Rublev ed i conseguenti 800 punti persi nel ranking rimane comunque in vetta e lo sarà ancora anche al termine del secondo 1000 statunitense, avendo solo 10 punti da difendere a Cincinnati. Per lui un bye al primo turno, al secondo invece l’incontro con un qualificato oppure Tallon Griekspoor, con cui ci sono sempre state vittorie sudate, con orizzonte ai quarti proprio con Rublev.

Con l’assenza di Novak Djokovic, Carlos Alcaraz ‘scala’ al numero 2 del mondo: incrocio con Sinner possibile dunque solo in finale. Il suo debutto sarà contro uno tra Gael Monfils ed Alexei Popyrin, mentre agli ottavi si staglierebbe un match complicato con uno tra Holger Rune e Matteo Berrettini, wild card effettivamente sfortunata in questo sorteggio.

Situazione altri italiani: Matteo Arnaldi è nel secondo quarto del tabellone, debutto con l’argentino Tomas Martin Etcheverry per poi sfidare potenzialmente Ben Shelton al secondo turno. Lorenzo Musetti e Luciano Darderi sono invece nel terzo spicchio: per il bronzo olimpico la prima sarà con Nicolas Jarry con potenziale ottavo con Daniil Medvedev, anche per Darderi c’è il Cile avanti con Alejandro Tabilo, per poi spingersi contro Tommy Paul.

ATP CINCINNATI, IL TABELLONE

J. Sinner (1) bye

Q/SE vs T. Griekspoor

M. Giron vs S. Baez

J. Thompson vs U. Humbert (13)

T. Fritz (11) vs B. Nakashima (WC)

Q/SE vs A. Fils

Z. Zhang vs G. M. Perricard

A. Rublev (6) bye

A. Zverev (3) bye

K. Khachanov vs F. Cerundolo

M. Purcell (WC) vs T. Machac

P. Carreno Busta (PR) vs S. Korda (16)

B. Shelton (12) vs R. Opelka (WC)

T. M. Etcheverry vs M. Arnaldi

F. Maroszan vs Q/SE

G. Dimitrov (8) bye

H. Hurkacz (5) bye

Q/SE vs C. Norrie

A. Tabilo vs L. Darderi

Q/SE vs T. Paul (10)

L. Musetti (14) vs N. Jarry

A. Davidovich Fokina vs F. Tiafoe

J. Lehecka vs M. Navone

D. Medvedev (4) bye

C. Ruud (7) bye

F. Auger-Aliassime vs Q/SE

J. Draper vs Q/SE

J-L. Struff vs S. Tsitsipas (9)

H. Rune (15) vs M. Berrettini (WC)

A. Mannarino vs Q/SE

G. Monfils vs A. Popyrin

C. Alcaraz (2) bye