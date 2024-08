ATP Cincinnati 2024, Flavio Cobolli cede in tre set ad Hubert Hurkacz negli ottavi di finale

Nel Masters 1000 di Cincinnati viene eliminato agli ottavi l’azzurro Flavio Cobolli, che cede in tre set al numero 5 del seeding, il polacco Hubert Hurkacz, il quale si impone per 6-3 3-6 6-1 in un’ora e 48 minuti di gioco e nei quarti di finale se la vedrà con il vincente del match Tiafoe-Lehecka.

Nel primo set si segue l’andamento dei servizi per i primi cinque giochi, poi nel sesto arrivano le prime palle break: Cobolli cancella quella sul 30-40, ma ai vantaggi cede la battuta. Hurkacz conferma lo strappo a zero e va sul 5-2, poi nel nono gioco risale dal 15-30, vince gli ultimi tre punti e chiude sul 6-3 in 31 minuti.

Nella seconda partita Cobolli cancella tre break point non consecutivi in apertura e si salva ai vantaggi, poi dall’1-1 l’azzurro piazza un parziale di 9 punti a 1 che lo portano, dopo il break a 15 nel quarto game, sul 3-1 15-0, quando però, dopo mezz’ora di gioco, arriva lo stop per uno scroscio di pioggia.

Dopo circa 10 minuti di pausa si riprende e l’azzurro conferma il break a 15, portandosi sul 4-1. Hurkacz annulla la palla dell’1-5 e resta aggrappato al set, ma Cobolli tiene il servizio a 30 nel settimo game ed a 15 nel nono, chiudendo al primo set point e restituendo il 6-3 in 49 minuti complessivi di gioco.

Nella frazione decisiva Cobolli nel secondo game deve risalire dal 15-40, ma ai vantaggi cede la battuta. Hurkacz conferma lo strappo a 15 e si porta sul 3-0 non pesante. L’azzurro prova a restare nel match e trova l’1-3, portandosi poi sullo 0-30 in risposta nel quinto game, ma da quel momento il polacco vince 12 degli ultimi 13 punti giocati, trovando un nuovo break a 15 nel sesto gioco, e va a vincere per 6-1 in 28 minuti.

Le statistiche premiano il polacco, che concede due palle break e perde il servizio una volta, mentre converte tre delle dieci opportunità avute per strappare la battuta a Cobolli. Hurkacz fa la differenza con la seconda di servizio, con la quale ottiene il 64% dei punti contro il 47% dell’azzurro, e, nel complesso, mette a segno 10 ace contro i 5 dell’italiano.