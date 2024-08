WTA Cincinnati 2024, Jasmine Paolini rimontata e battuta da Mirra Andreeva negli ottavi di finale

Finisce agli ottavi di finale la corsa di Jasmine Paolini nel torneo WTA 1000 di Cincinnati: l’azzurra, accreditata della quinta testa di serie, viene rimontata e battuta dalla russa Mirra Andreeva, che si impone con lo score di 3-6 6-3 6-2 in 2 ore e 2 minuti di gioco ed ai quarti se la vedrà con la polacca Iga Swiatek, numero 1 del seeding.

Nel primo set si inizia con uno scambio di break in apertura, poi Jasmine Paolini cancella la palla per l’1-2. Nel sesto gioco, però, ai vantaggi è l’azzurra a strappare nuovamente la battuta alla russa, andando sul 4-2. Paolini tiene a trenta i due successivi turni al servizio, chiudendo al secondo set point sul 6-3 in 41 minuti di gioco.

Nella seconda frazione l’azzurra cancella un break point ai vantaggi del secondo game, ma poi dal 3-3 30-30 la russa sale in cattedra e vince dieci dei successivi undici punti giocati, strappando la battuta a Paolini a quindici nell’ottavo gioco, prima di restituire il 6-3 dopo 42 minuti.

La partita decisiva si apre con il break di Andreeva ai vantaggi, poi Paolini nel quinto gioco cede ancora il servizio, questa volta a zero, e finisce sotto 1-4. L’azzurra recupera uno dei due break di ritardo ai vantaggi del sesto game, ma nel settimo perde ancora la battuta a trenta. Andreeva va a servire per il match e chiude sul 6-2 in 39′.

Le statistiche sorridono alla russa, che fa la differenza con la prima di servizio, con la quale vince il 73% dei punti giocati, contro il 56% dell’azzurra. Andreeva converte 5 delle 8 palle break avute a disposizione e ne cancella 3 delle 6 concesse, portando a casa 94 punti contro i 79 di Paolini.