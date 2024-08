Atletica, Yeman Crippa staccato nella maratona: “In crisi al 35° km, mi passavano in tanti”

Yeman Crippa è il migliore degli italiani al traguardo della Maratona dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il risultato finale però non può soddisfare il primatista nazionale sulla distanza dei 42,195 km, che ha chiuso in 25ma posizione a causa di un crollo verticale negli ultimi 7-8 chilometri dopo aver dato l’impressione di poter lottare per la top10 grazie ad una buona progressione nella fase centrale di gara.

“Dopo la discesa che ero riuscito a far bene, poco prima del 35° chilometro sono andato in crisi all’improvviso. Mi passavano in tanti ed è stato brutto non poter provare a rispondere. Questa gara mi insegna che ci possono essere tanti tipi di maratona, soprattutto quella olimpica è molto difficile. Ora mi prendo un momento di pausa, poi mi preparerò per un’altra avventura“, dichiara il 27enne trentino al sito federale.

Il campione europeo in carica della mezza maratona ha siglato un crono finale di 2h10:36, molto lontano dal 2h06:06 del suo record italiano realizzato lo scorso 18 febbraio a Siviglia. Il percorso parigino era impegnativo, ma Crippa aveva ben altre ambizioni in vista della sua prima maratona a cinque cerchi.