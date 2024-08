Atletica, tre azzurri rinunciano ai ripescaggi olimpici. Bongiorni, Kaddari e Re si preservano verso le staffette

La quarta sessione mattutina dell’atletica leggera ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 è stata caratterizzata da una lunga serie di forfait nei vari turni di ripescaggio previsti per i 400 ostacoli donne, 400 metri uomini e 200 metri donne. La Nazionale italiana non fa eccezione e deve fare i conti con le rinunce di Davide Re, Anna Bongiorni e Dalia Kaddari.

Tutti e tre sono reduci da alcuni problemi fisici, di conseguenza hanno deciso di non rischiare un ulteriore peggioramento delle loro condizioni in modo da preservarsi in vista delle staffette. Bongiorni e Kaddari non parteciperanno ai recuperi olimpici sul mezzo giro di pista per poter dare il massimo nella 4×100, mentre Re è in attesa di una valutazione medico-sanitaria in vista di un possibile impegno con la 4×400.

Nella gara maschile dei 400 metri l’Italia verrà dunque rappresentata in semifinale dal solo Luca Sito, capace di superare direttamente il primo turno correndo ieri per la seconda volta in carriera sotto il muro dei 45 secondi. Stamattina, sui 400 ostacoli donne, l’unica azzurra a qualificarsi per le semifinali è stata Ayomide Folorunso mentre sono state eliminate definitivamente Alice Muraro e Rebecca Sartori.