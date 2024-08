Atletica, Sveva Gerevini: “Ho dimostrato di poter correre l’eptathlon al massimo livello”

Un tredicesimo posto d’orgoglio. Sveva Gerevini chiude le sue prove nell’epthathlon con grande soddisfazione, a 6220 punti, per quanto fatto vedere sulla pista dello Stade de France alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Intervistata dalla Rai, l’azzurra ha affermato: “Che dire: colgo l’occasione per ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto in questi anni. In questi giorni non ho risposto a nessuno perché volevo stare concentrata. Sono davvero orgogliosa di quanto fatto vedere”.

“Il mio allenatore, il mio fisioterapista e il mio manager – continua – mi hanno convinto che ce l’avrei potuta fare ed effettivamente sono stato qui in pista a far vedere il mio valore: ho fatto bene i 200, ho vinto la serie dell’800, cosa chiedere di meglio”.

“Grazie mille davvero a tutti: è stato un piacere – chiude la cremonese classe 1996 – rappresentare il mio centro sportivo, la mia società”.