Atletica, Sveva Gerevini 15ma dopo sei prove dell’eptathlon olimpico. Thiam vicina all’oro

Mattinata discreta ma non eccezionale allo Stade de France per Sveva Gerevini, incapace di esprimersi al top del potenziale nella quinta e sesta prova dell’eptathlon ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La primatista italiana ha perso un paio di posizioni nella classifica generale e occupa adesso il 15° posto provvisorio prima degli 800 metri conclusivi (in programma stasera alle ore 20.25).

Dopo un day-1 tutto sommato positivo, la 28enne cremonese ha lasciato per strada punti preziosi quest’oggi perdendo la possibilità di ritoccare il suo record nazionale (6379 punti, valevoli per la sesta piazza agli Europei di Roma) ma restando in corsa per un buon piazzamento finale a ridosso della top10 nella rassegna a cinque cerchi.

Gerevini ha registrato un 6.08 nel salto in lungo ed un 39.68 nel tiro del giavellotto, non avvicinandosi alle sue migliori performance nelle singole specialità. Terzo titolo olimpico consecutivo ormai in vista per la belga Nafissatou Thiam, che guida la classifica generale prima degli 800 metri a quota 5924 punti. Seconda piazza nella generale per la britannica Katarina Johnson-Thompson con 5803 punti, terza per la svizzera Annik Kaelin con 5694 punti e a +5 sulla belga Noor Vidts.