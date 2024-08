Atletica, Sifan Hassan sposta in avanti i limiti umani: 20 km in 9 giorni con 2 bronzi, poi l’oro in maratona

Sifan Hassan ha letteralmente spostato in avanti i limiti umani: con le prestazioni offerte dalla fuoriclasse olandese alle Olimpiadi di Parigi 2024 si potranno riscrivere trattati di biologia e anatomia, i manuali del recupero fisico andranno completamente riviste e anche le consuete tabelle tecniche stilate per gestire lo sforzo andranno revisionate. La 31enne è riuscita in un’impresa mai vista della storia dei Giochi, dell’atletica e del podismo in generale: nel giro di nove giorni ha conquistato due medaglie di bronzo nel mezzofondo in pista (5000 e 10000 metri) e poi ha trionfato nella Maratona che ha chiuso la rassegna a cinque cerchi.

Sifan Hassan si è superata, inanellando una serie di prestazioni che andranno analizzate nel dettaglio nei prossimi giorni dagli addetti ai lavori e dagli esperti in materia: i 62,195 km corsi in poco più di una settimana nel massimo contesto agonistico e con questi risultati di eccellenza meritano un approfondimento anche dal punto di vista medico (parliamo di recupero fisico tra una fatica e l’altra, di capacità di resistenza, di modalità di allenamento, di tipologia di preparazione al grande evento).

Sifan Hassan aveva firmato la sempre mitica doppietta d’oro 5000-10000 alle Olimpiadi di Tokyo 2020, accompagnata dal bronzo sui 1500. Tre anni dopo ha deciso di allungare, di abbandonare il miglio metrico e di spostarsi al di fuori della pista per affrontare l’avventura sui 42,195 km, tra l’altro vincendo due Major di enorme caratura come Londra e Chicago nel 2023. Quanto visto nella capitale francese ha davvero dell’incredibile, ma andiamo a vedere nel dettaglio le prestazioni firmate dall’olandese di origini etiopi.

Il 2 agosto si è cimentata nelle batterie dei 5000 metri (14:57.65), il 5 agosto ha conquistato il bronzo sui 5000 metri con il crono di 14:30.61 (davanti alla nostra Nadia Battocletti), il 9 agosto si è meritata il bronzo sui 10000 metri con il tempo di 30:44.12 (questa volta superata da Nadia Battocletti all’ultima curva) e l’11 agosto ha fatto gara di testa nella Maratona, sfiancando le quattro avversarie rimaste con lei nell’ultimo chilometro e timbrando addirittura il record olimpico (2h22:55).

In sostanza Sifan Hassan ha gareggiato per venti chilometri complessivi in una settimana in pista, ha smaltito le fatiche e nel giro di 36 ore (lo spazio intercorso tra la finale dei 10000 metri e la maratona) ha saputo recuperare e vincere la gara più lunga dell’intero panorama agonistico alle Olimpiadi: 62,195 km in nove giorni con oro e due bronzi alle Olimpiadi, un record difficilmente battibile.