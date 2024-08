Atletica, quando torna in gara Gianmarco Tamberi? Le gare dopo le Olimpiadi: dubbi da sciogliere

Gianmarco Tamberi non è riuscito a essere grande protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024 a causa di una colica renale che lo ha colpito durante la notte precedente la finale di salto in alto e che lo ha costretto ad andare in ospedale. Un problema fisico che si è manifestato per la seconda volta nel giro di una settimana e che ha impedito al Campione Olimpico di Tokyo 2020 di battagliare per la conquista della medaglia d’oro allo Stade de France.

Il fuoriclasse marchigiano ha concluso all’undicesimo posto la gara disputata nella capitale francese e, dopo essere stato al centro di diverse polemiche riguardo alla sua dieta, ha fornito aggiornamenti sulla propria condizione fisica attraverso un post pubblico sui suoi profili social: “Il calcolo è ancora presente ma i dottori dicono che dovrebbe essere in dirittura d’arrivo per essere espulso. Mi hanno consigliato di fare attività fisica per facilitare questo processo”.

Rivedremo Gianmarco Tamberi in gara nelle prossime settimane, prima che la stagione di atletica leggera si concluda? L’azzurro ne ha parlato nello stesso post: “Quindi sono tornato ad allenarmi con la speranza di poter fare anche quelle gare che avevamo confermato già prima delle Olimpiadi”. Gli appuntamenti a cui il 32enne risulta formalmente iscritto nei prossimi giorni sono due, ovvero due tappe della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera.

Il Campione del Mondo di salto in alto figura infatti nelle entry-list degli eventi previsti a Chorzow (Polonia) il 25 agosto e a Roma il 30 agosto, ma naturalmente deve ancora sciogliere tutti i dubbi e non è detto che riesca a essere effettivamente in pedana. Indubbiamente il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha la volontà di partecipare almeno al Golden Gala, riabbracciando il pubblico dello Stadio Olimpico di Roma dove a inizio giugno conquistò il titolo europeo siglando la miglior prestazione mondiale stagionale.

QUANDO GAREGGIA GIANMARCO TAMBERI DOPO LE OLIMPIADI?

Le presenze sono da confermare: restano dei dubbi a causa della condizione fisica.

Domenica 25 maggio

Diamond League a Chorzow (Polonia)

Venerdì 30 maggio

Diamond League a Roma (Italia)