Atletica, Ottavia Cestonaro: “Mi dispiace per la gara, ma essere qui dopo tutto quello che mi è successo è un grande risultato”

Ottavia Cestonaro non farà parte della finale del salto triplo femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. All’azzurra non è bastato il 13,63 metri per essere fra le migliori 12 delle eliminatorie per ottenere l’accesso alla gara per le medaglie che si terrà domani.

Intercettata dai microfoni di Rai Sport la vicentina, che a inizio anno ha dovuto fare i conti con un infortunio ai tendini degli ischiocrurali, ha detto: “Guardando questo stadio pieno e pensando a questa giornata olimpica, essere non felici è difficile: ho sempre sognato questo palcoscenico, ero piena di gioia”.

“Dopo l’infortunio – prosegue -, posso dire di stare finalmente bene: quello che mi è mancato, dopo la grande sofferenza, è stato il fatto di non poter mettere gare nel mio serbatoio. Sono arrivata a Parigi con pochi meeting all’attivo: ho provato a fare i miei tre tentativi e purtroppo le cose non sono andate bene”.

Infine Ottavia Cestonaro conclude dicendo: “Con i “sé” e con i “ma” non si vive: voglio cogliere l’occasione di ringraziare tutti quelli che mi hanno seguito nel mio percorso, se ce l’ho fatta è stata grazie ai miei allenatori, ai medici, alla mia famiglia e al mio gruppo sportivo. Bisogna crederci sempre: questo è il messaggio che vorrei che passasse”.