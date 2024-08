Atletica, Marcell Jacobs sarà al Golden Gala: 100 metri da urlo all’Olimpico di Roma

Sciolte le riserve o quantomeno così dovrebbe essere secondo quanto riportato dal sito della FIDAL. Marcell Jacobs, infatti, sarà al via del Golden Gala di Roma. La presenza del campione azzurro dei 100 metri era in dubbio vista la sua programmazione post Olimpiadi di Parigi 2024.

Reduce dall’ottimo quinto posto della Finale a Cinque Cerchi, il velocista lombardo ha fatto ritorno alla base, ovvero a Rieti, per riprendere gli allenamenti senza il suo coach Rana Reider, rientrato a Jacksonville. Si punta al finale dell’annata e domenica 25 agosto a Chorzow (Polonia) è previsto il ritorno in gara di Marcell nella tappa della Diamond League.

Il 30 sempre del mese citato Jacobs sarà al via, dunque, anche della tappa italiana del massimo circuito internazionale dell’atletica allo Stadio Olimpico della Città Eterna. Si prevede, in questo caso, una partecipazione di altissimo livello per i 100 metri. Risponderanno presente la medaglia d’argento Kishane Thompson, il bronzo Fred Kerley e il sesto di Parigi Letsile Tebogo, campione olimpico dei 200 metri allo Stade de France.

Il nostro portacolori dovrà guardarsi anche dallo statunitense Christian Coleman e dal keniano Ferdinand Omanyala. A completare il tutto saranno il giapponese Abdul Hakim Sani Brown, il giamaicano Ackeem Blake e l’altro azzurro Chituru Ali. Un cast di pregevole fattura.