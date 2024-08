Atletica, Luca Sito torna sotto la barriera dei 45 secondi ed è in semifinale alle Olimpiadi nei 400 metri

Un ottimo Luca Sito si conferma in forma smagliante e supera il primo turno dei 400 metri ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, qualificandosi direttamente per le semifinali senza dover passare dai ripescaggi. Il primatista italiano sul giro di pista è tornato per la seconda volta in carriera sotto il muro dei 45 secondi, dopo gli impegni dei giorni scorsi con la staffetta 4×400 mista.

Il giovane talento milanese, autore di un convincente rettilineo conclusivo tutto in spinta, ha tagliato il traguardo al terzo posto nella sua batteria con 44.99 (a 24 centesimi dal suo record nazionale realizzato agli Europei di Roma) bruciando il tedesco Jean Paul Bredau (45.07) e conquistando così l’ultimo pass diretto a disposizione per la semifinale (promossi i primi 3 di ogni heat).

Prestazione sottotono invece per il secondo italiano impegnato, Davide Re, mai realmente in lotta per la top3 nella quinta batteria (ottava piazza con 46.74) e costretto ad affrontare domattina il turno di recupero in una stagione pesantemente condizionata da un edema osseo al piede destro che lo aveva portato a saltare gli Europei di casa. Miglior crono assoluto delle batterie per l’americano Michael Norman in 44.10 davanti al connazionale Quincy Hall (44.28).